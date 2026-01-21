Atlético Nacional convocó a sus hinchas a abonarse. La oportunidad para los que quieran garantizar su silla en el Atanasio está a pocos días de finalizar. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional ha lanzado un último llamado a su hinchada para adquirir los abonos de la temporada, ofreciendo tarifas diferenciadas que van desde los $360.000 para antiguos abonados hasta los $1.194.000 para nuevos seguidores en la zona de Occidental Alta. El proceso se realiza exclusivamente a través del portal Tribuna Verde, permitiendo a los fanáticos asegurar su lugar en el Atanasio Girardot antes de que finalice el plazo oficial de venta.

¡Última oportunidad! Atlético Nacional cierra su etapa de abonos para la temporada

Atlético Nacional ha entrado en la recta final de su campaña de abonos, haciendo un llamado urgente a toda su hinchada, toda vez que son los últimos días para abonarse.

El club verdolaga busca asegurar el acompañamiento masivo de su fanaticada en el Atanasio Girardot, ofreciendo beneficios especiales para quienes decidan asegurar su lugar en las diferentes localidades del estadio antes de que se agoten los cupos disponibles.

La estructura de precios presentada distingue entre los fieles abonados del periodo 2025-II y los nuevos suscriptores.

Para los antiguos, los costos inician desde los $360.000 en las tribunas Sur, Norte y Gramilla (movilidad reducida), escalando hasta $1.054.000 en Occidental Alta.

Por su parte, los nuevos abonados podrán adquirir sus pases con valores que oscilan entre los $408.000 y $1.194.000, dependiendo de la ubicación elegida, recordando que estos precios tendrán un recargo adicional por concepto de servicio e IVA.

Para facilitar el proceso, la institución ha dispuesto el portal oficial Tribuna Verde, donde los seguidores pueden realizar el trámite de manera rápida y segura.

El “Rey de Copas” espera fortalecer el número de abonados y garantizar un ambiente vibrante en cada encuentro de la temporada.

