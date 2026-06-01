Resumen: Víctor Muñoz, fundador de la encuestadora Guarumo, realizó un balance tras la primera vuelta presidencial en el que reconoció a AtlasIntel como la única firma capaz de leer la tendencia de fondo y predecir el empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Aunque destacó que todas las encuestadoras acertaron al anticipar quiénes avanzarían a la segunda vuelta, Muñoz admitió un desfase significativo en las firmas tradicionales, las cuales subestimaron a De la Espriella por márgenes de entre 7 y 16 puntos al no captar los cambios de última hora en la intención de voto. Finalmente, el analista lanzó una profunda crítica metodológica, advirtiendo que las encuestas presenciales muestran un claro agotamiento frente a una realidad política acelerada, y señaló que la actual ley de encuestas ha rigidizado el proceso de recolección de datos en lugar de mejorarlo.

«AtlasIntel fue la única que leyó bien la tendencia»: Víctor Muñoz, fundador de Guarumo, sobre las encuestas

El escenario posterior a la primera vuelta presidencial ha dejado un espacio para el análisis y la autocrítica dentro del gremio de la estadística electoral. Víctor Muñoz, fundador de la encuestadora Guarumo, publicó un detallado balance en sus redes sociales donde reconoció abiertamente que AtlasIntel fue la única firma que logró proyectar con precisión el pulso de los votantes.

A través de un mensaje estructurado, Muñoz desglosó el desempeño de las firmas encuestadoras en tres puntos fundamentales: aciertos generales, precisión estadística y una profunda reflexión sobre los métodos actuales.

El acierto colectivo: El paso a segunda vuelta

Como punto de partida, Muñoz destacó que la industria logró redimirse frente a los errores del pasado reciente, logrando anticipar quiénes serían los dos candidatos que se disputarían la Presidencia.

«Las cuatro encuestadoras cumplimos: todas anticipamos que habría segunda vuelta y todas identificamos correctamente que esa segunda sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (No es obvio, en el 2022, todas nos equivocamos)», aclaró el fundador de Guarumo.

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Precisión estadística: El reconocimiento a AtlasIntel

El mayor contraste evidenciado por Muñoz estuvo en los márgenes de votación. El analista admitió que las encuestadoras tradicionales fallaron en medir la verdadera fuerza de la derecha en la recta final de la campaña, otorgándole todo el crédito a su competidor.

Según su balance, AtlasIntel fue «la única medición que leyó bien la tendencia de fondo: una elección cerrada, con empate técnico entre Abelardo y Cepeda».

Por el contrario, el mea culpa sobre el resto de las firmas fue contundente:

Subestimación masiva: Las encuestadoras tradicionales subestimaron a Abelardo de la Espriella, presentando desfases de entre 7 y 16 puntos en comparación con los resultados reales en las urnas.

Puntos ciegos: Muñoz admitió que firmas como la suya no lograron captar «movimientos relevantes de las últimas semanas», poniendo como ejemplo evidente la fuerte caída de la candidata Paloma Valencia, la cual pasó desapercibida en sus radares.

Agotamiento de los métodos tradicionales

Más allá de los números, el trino de Muñoz cerró con una advertencia sobre la crisis institucional y técnica que atraviesan los estudios de opinión en el país. Sus reflexiones apuntan a la necesidad urgente de modernizar la forma en que se lee al electorado:

Crítica a la normativa: «La ley de encuestas no parece haber producido mejores datos; por el contrario, rigidizó el proceso de captura de información en una campaña altamente dinámica».

El fin de una era: «Las encuestas presenciales muestran señales claras de agotamiento metodológico. La realidad política se está moviendo más rápido que los instrumentos tradicionales».

Con este pronunciamiento, se valida públicamente el modelo de recolección de datos de AtlasIntel, dejando un gran interrogante sobre cómo ajustarán sus metodologías las encuestadoras tradicionales de cara a la inminente y reñida segunda vuelta presidencial.

«AtlasIntel fue la única que leyó bien la tendencia»: Víctor Muñoz, fundador de Guarumo, sobre las encuestas