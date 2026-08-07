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Resumen: Un estudiante de 14 años habría atacado a sus dos abuelos antes de dirigirse al colegio Debsirin, en Nonthaburi, Tailandia, donde ocurrió un tiroteo que dejó siete personas muertas y más de 30 heridas. Nueve de los afectados fueron reportados en estado grave. Las autoridades sostienen que el ataque habría sido preparado con anticipación y ahora investigan cómo el menor logró acceder a una pistola registrada legalmente que pertenecía a su abuelo. El caso también ha generado nuevas preocupaciones sobre el acceso a armas de fuego en el país.

¡Aterrador! Adolescente de 14 años habría asesinado a sus abuelos y desatado un tiroteo que dejó cinco muertos

Una jornada escolar terminó en tragedia este viernes en el colegio Debsirin, ubicado en Nonthaburi, al norte de Bangkok, luego de que un estudiante de noveno grado protagonizara un tiroteo dentro de la institución. De acuerdo con las autoridades, antes de llegar al plantel educativo, el adolescente habría atacado a sus dos abuelos en una vivienda. Posteriormente, el menor murió.

Las autoridades reportaron siete víctimas mortales por el ataque: los dos abuelos del adolescente y cinco personas vinculadas con la institución educativa. A esta cifra se suma el propio menor, quien también murió, por lo que el saldo total de fallecidos asciende a ocho. Además, más de 30 personas resultaron heridas y nueve fueron reportadas en estado grave.

Estudiantes buscaron ponerse a salvo

El ataque provocó momentos de confusión dentro del centro educativo. Alumnos y trabajadores intentaron abandonar las instalaciones mientras familiares acudían a buscar a sus hijos.

Una estudiante relató a BBC News que estaba conversando con su profesora cuando el atacante apareció y le disparó. La joven explicó que se encontraba muy cerca de la docente en ese momento.

Otro estudiante, citado por Reuters, contó que inicialmente creyó que los sonidos eran petardos, hasta que comprendió que se trataba de disparos.

«Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos», relató Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que trabaja frente al instituto desde hace aproximadamente 20 años.

De acuerdo con la viceministra del Interior, Polapee Suwunchwee, 15 estudiantes resultaron heridos mientras intentaban escapar.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de las inmediaciones del colegio durante las labores de emergencia.

Investigan cómo el menor tuvo acceso al arma

Una de las principales líneas de investigación busca establecer cómo el adolescente consiguió el arma utilizada durante el ataque.

El primer ministro Anutin Charnvirakul explicó que se trataba de una pistola registrada legalmente y guardada en una vivienda. Según los reportes conocidos sobre el caso, el arma pertenecía al abuelo del menor.

Las autoridades buscan establecer cómo el adolescente logró acceder a ella y llevarla hasta la institución educativa.

Charnvirakul también aseguró que el ataque habría sido preparado con anticipación y que el joven tenía objetivos definidos. El jefe de la Policía Nacional, Kittiratt Phanphet, anunció que se investigará cómo habría adquirido conocimientos para utilizar el arma.

Sangriento tiroteo escolar con múltiples víctimas conmocionó a Tailandia La Policía de Tailandia aseguró este viernes que el sospechoso de un tiroteo en una escuela del norte de Bangkok falleció y que hay reportes sobre otros posibles muertos y heridos, según comunicó a través… pic.twitter.com/ZREtANY3Gc — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 7, 2026

¿Qué se sabe del adolescente?

Después del ataque surgieron diferentes versiones sobre el comportamiento del estudiante.

Purin Khumchoo, de 17 años, aseguró a la AFP que algunos de sus amigos conocían al adolescente y hablaban de su interés por las armas y por el FBI. También afirmó que otros estudiantes presuntamente lo acosaban.

«Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban», contó Khumchoo a la AFP.

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En contraste, un profesor del colegio lo describió como un estudiante con buen rendimiento académico y aseguró que no era conocido por presentar comportamientos agresivos.

La Policía también recibió información de un amigo cercano que relacionó al adolescente con estrés por los estudios. Por su parte, el viceministro del Interior señaló que durante las pesquisas en su domicilio aparecieron elementos relacionados con su interés por los videojuegos.

Las autoridades deberán establecer qué factores antecedieron al ataque y si alguno de estos elementos tiene relación con lo ocurrido.

Más de 30 personas resultaron heridas

Los servicios de emergencia atendieron a los afectados y trasladaron a los heridos a centros médicos. Nueve de ellos permanecían en estado grave.

El rescatista Kiatikhun Verapongpradith contó a Reuters que acudió al lugar después de conocer que había estudiantes heridos y participó en las labores de asistencia.

El colegio suspendió sus actividades durante la jornada del ataque y el día siguiente. Además, hizo un llamado para recibir donaciones de sangre destinadas a apoyar la atención de los afectados.

El caso reabre el debate sobre las armas en Tailandia

El tiroteo vuelve a poner bajo discusión el acceso a armas de fuego en Tailandia. Según los datos citados en los reportes sobre el caso, en el país habría cerca de 10 millones de armas en circulación, aproximadamente una por cada siete habitantes.

Las autoridades han planteado anteriormente medidas para reforzar los controles sobre la tenencia de armas, pero los episodios violentos con estos elementos continúan generando preocupación.

En febrero de este año, otro adolescente fue detenido tras un tiroteo en una institución educativa del sur del país. En ese caso murió el director del colegio y dos estudiantes resultaron heridos.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar cómo el menor accedió al arma y establecer qué ocurrió antes de su llegada al centro educativo.