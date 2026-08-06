Pelón, hijastro de El Mencho, sería el actual cabecilla del cartel

Resumen: La recompensa individual más alta está dirigida a Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", hijastro del fallecido "El Mencho"

EE. UU. ofrece hasta 100 millones de dólares por la cúpula del Cártel de Jalisco Nueva Generación: un colombiano en la lista

Minuto30.com .- El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una de las mayores ofensivas financieras y judiciales contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el gobierno estadounidense anunció recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares a cambio de información que permita la captura o condena de ocho líderes y colaboradores clave de esta organización, catalogada oficialmente por la Casa Blanca como Grupo Terrorista Extranjero (FTO).

La medida se produce tras la confirmación del deceso del fundador de la estructura criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», evento que reconfiguró la línea de mando del cartel.

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Rediseño de la cúpula y desglose de recompensas

La recompensa individual más alta está dirigida a Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón», hijastro del fallecido «El Mencho» y señalado como el nuevo líder del CJNG. La cifra fijada para su captura ascendió a USD $25 millones (frente a los USD $5 millones previos).

El nuevo esquema tarifario del Programa de Recompensas sobre Narcóticos (NRP) y Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) por los objetivos prioritarios incluyen además:

Audias Flores Silva («Jardinero»): Hasta USD $15 millones.

Gonzalo Mendoza Gaytán («Sapo»): Hasta USD $15 millones.

Julio Alberto Castillo Rodríguez («Chorro») (yerno de «El Mencho»): Hasta USD $15 millones.

Ricardo Ruiz Velasco («Tripa»): Hasta USD $10 millones.

Julio César Montero Pinzón («El Tarjetas»): Hasta USD $10 millones.

Carlos Andrés Rivera Varela («La Firma»): Hasta USD $10 millones.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón: Hasta USD $2 millones.

Cerco migratorio a familiares y redes de apoyo

A la estrategia económica y judicial se suma una sanción diplomática directa. El Departamento de Estado impuso restricciones de visado a 65 individuos identificados como familiares, socios comerciales o colaboradores cercanos de personas vinculadas al CJNG.

De ese grupo, a 26 personas se les revocó la visa estadounidense de manera inmediata. Con este anuncio, la cifra total de visados cancelados a familiares y allegados de narcotraficantes asociados a carteles designados como organizaciones terroristas asciende a 93 desde la implementación de esta política en junio de 2025.

Desclasificación de cargos y coordinación de inteligencia

De forma paralela al anuncio del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desclasificó cargos penales contra cinco de los cabecillas: Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela.

El operativo conjunto involucra el trabajo articulado de múltiples agencias federales de seguridad e inteligencia:

Administración de Control de Drogas (DEA)

Oficina Federal de Investigación (FBI)

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)

Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Centro Nacional de Coordinación

Este despliegue coincide con el 40.° aniversario del Programa de Recompensas sobre Narcóticos (NRP), creado en 1986. De acuerdo con las cifras oficiales de Washington, a lo largo de su historia esta plataforma ha entregado más de USD $200 millones para facilitar la captura de más de 90 criminales transnacionales y capos de la droga.