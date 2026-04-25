Explosivos contra batallones: segundo atentado sacude el Valle del Cauca

Resumen: Doble ataque en Cali y Palmira este 24 de abril genera alerta en el Valle del Cauca tras atentados con explosivos contra instalaciones militares.

En menos de un día, el doble ataque registrado en el Valle del Cauca encendió las alarmas de seguridad en el suroccidente del país. La jornada del pasado viernes 24 de abril estuvo marcada por dos hechos violentos dirigidos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, generando temor entre la población civil y un despliegue inmediato de las autoridades.

El segundo atentado ocurrió en horas de la noche en inmediaciones del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

De acuerdo con información oficial, un vehículo tipo microbús fue adaptado para lanzar artefactos explosivos, al parecer cilindros, contra la unidad militar. La acción se habría ejecutado desde una vía cercana a una zona comercial, lo que provocó momentos de angustia entre quienes se encontraban en restaurantes y establecimientos del sector.

Aunque el estallido causó afectaciones en la infraestructura y dejó el automotor destruido, el reporte preliminar entregado por mandos militares indicó que no se registraron personas lesionadas.

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Este hecho se suma a un primer ataque ocurrido en la mañana del mismo viernes en Cali, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado en cercanías del Cantón Militar Pichincha. La explosión ocasionó daños en edificaciones residenciales aledañas y obligó a la intervención de unidades de emergencia.

El doble atentado en ambas ciudades ha sido interpretado por las autoridades como una escalada en las acciones violentas en la región. Ante esto, se intensificaron los operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia, mientras se ofrecen recompensas para dar con los responsables de estos hechos.

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