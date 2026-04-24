Resumen: Un ataque con arma blanca ocurrido en el sector Ducales de Soacha dejó una mujer muerta y otra herida, quien fue trasladada al Hospital Mario Gaitán Yanguas. El presunto agresor, señalado como habitante de calle, fue capturado por la Policía en el lugar, y actualmente avanza su proceso de judicialización mientras las autoridades investigan los hechos.

¡Terror en Soacha! Habitante de calle atacó a cuchillo a dos mujeres en el sector Ducales; una murió

Un hecho de violencia ocurrido en la tarde de este viernes 24 de abril encendió las alarmas en el municipio de Soacha, luego de que un hombre atacara con arma blanca a varias personas en vía pública, dejando como saldo una mujer fallecida y otra más gravemente herida.

De acuerdo con la información conocida, el episodio se registró en el sector de Ducales, donde, sin previo aviso, el agresor habría arremetido contra dos mujeres que transitaban por la zona. Una de ellas sufrió heridas de tal gravedad que perdió la vida, mientras que la otra fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Momentos de angustia en plena vía pública

Testigos del hecho relataron escenas de confusión y temor entre quienes se encontraban en el lugar. Según versiones recogidas en videos difundidos en redes sociales, el hombre se desplazaba por el sector atacando a quienes encontraba a su paso, lo que generó pánico entre los habitantes.

En uno de los registros se escucha a un testigo afirmar que el sujeto “venía dando cuchillo a todo el mundo de ahí para abajo“, mientras varias personas intentaban auxiliar a las víctimas y dar aviso a los organismos de emergencia.

Terror en Soacha. Una señora que caminaba con su perrito fue víctima de este sujeto que atacó con un cuchillo a tres personas en el sector de Ducales. Al parecer, una de las víctimas falleció por una herida en el cuello. Señores @ipybac ¿Se sabe algo del perrito de la señora? pic.twitter.com/jUMDlCSueE — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) April 24, 2026

En medio de la situación, algunos ciudadanos rodearon a una de las mujeres lesionadas, quien se encontraba acompañada de su mascota, mientras pedían espacio para facilitar la llegada de una ambulancia.

Posteriormente, el presunto agresor fue retenido en el lugar por uniformados de la Policía, en medio de la indignación de la comunidad. En los videos también se evidencia cómo algunos intentaron agredirlo, situación que fue controlada por quienes pedían evitar más violencia: “si le siguen pegando lo van a soltar, no le peguen“.

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Pronunciamiento oficial y atención a la víctima

El alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, se pronunció a través de su cuenta en X, donde lamentó lo ocurrido y confirmó que el responsable ya se encuentra en manos de las autoridades.

El mandatario indicó que una de las mujeres heridas está siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, mientras que la otra falleció como consecuencia del ataque.

“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida”, manifestó.

Asimismo, destacó la rápida reacción de la Policía, que permitió la captura del presunto agresor en el lugar de los hechos. De acuerdo con información entregada por las autoridades, el hombre se encuentra en proceso de judicialización, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Desde la administración municipal también se reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada con las diferentes instituciones para fortalecer las estrategias de seguridad y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el territorio.

Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio el Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el @HMGYSoacha Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente,… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) April 24, 2026

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por situaciones de violencia inesperada en espacios públicos, así como los retos en materia de convivencia y atención a poblaciones vulnerables, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente.