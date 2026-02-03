Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Atentado con volqueta bomba en Caloto, Cauca, dirigido contra el Ejército Nacional. No hay heridos, pero se mantiene la alerta en la vía Villa Rica.

¡Casi vuelan la base! Atentado con volqueta bomba contra el Ejército en la vía Caloto – Villa Rica

Este martes 3 de febrero, una volqueta cargada con artefactos explosivos tipo rampa fue activada en la vereda La Arboleda, específicamente en el sector conocido como el cruce de Gualí, sobre la vía que comunica a Villa Rica con Caloto.

La detonación, que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, ocurrió en cercanías de una base del Ejército Nacional, en lo que las autoridades han calificado como un intento directo de golpear a las tropas de la Brigada 29.

Según el reporte oficial entregado por la Tercera División del Ejército, al parecer, la acción criminal habría sido perpetrada por integrantes de la estructura residual ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, perteneciente a las disidencias de las Farc.

El comando de la institución confirmó que no se reportan militares heridos ni afectaciones a la comunidad civil.

Tras el atentado registrado en la vía, las tropas activaron de inmediato protocolos de reacción y desplegaron unidades adicionales para asegurar el perímetro y descartar la presencia de otros artefactos en la calzada.

El Ejército Nacional rechazó enérgicamente este ataque y aseguró que las operaciones ofensivas en municipios como Caloto y El Tambo se intensificarán para neutralizar a los grupos armados ilegales.

Por ahora, el paso por la vía Villa Rica-Caloto permanece con restricciones mientras expertos en explosivos terminan las labores de verificación.

