Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

    Terroristas del ELN atacaron el Batallón de Ocaña con explosivos lanzados desde un vehículo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña
    Foto sacada de redes sociales.
    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

    Resumen: Ataque del ELN con explosivos contra el Batallón de Ocaña deja dos militares heridos. Ejército afirma que se trata de una retaliación por operativos en Tibú.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la madrugada de este sábado 7 de febrero, un ataque con explosivos sacudió al municipio de Ocaña, Norte de Santander. El blanco fue el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander.

    De acuerdo con el Ejército Nacional, el atentado habría sido perpetrado por el Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del ELN, que lanzó artefactos explosivos desde un vehículo acondicionado. La explosión causó daños en la infraestructura de la unidad militar y generó momentos de pánico entre los habitantes del sector.

    El hostigamiento dejó dos militares heridos por esquirlas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran bajo atención médica. Según las autoridades, el ataque sería una retaliación por recientes operaciones adelantadas en Tibú contra esa estructura armada.

    Le puede interesar: El presidente Petro solicita levantar la suspensión de la emergencia económica debido al frente frío

    Tras el hecho, las tropas reaccionaron en la zona, logrando la neutralización de un presunto implicado y la captura de otro sospechoso. Mientras tanto, el Grupo MARTE realiza inspecciones para descartar la presencia de más explosivos.

    El Ejército aseguró que continuará con las operaciones en el departamento, en medio de un panorama de alta tensión en Norte de Santander por la ofensiva contra grupos armados ilegales en el Catatumbo.

    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

    Foto sacada de redes sociales.

    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

    Foto sacada de redes sociales.

    ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

    Foto de redes sociales.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.