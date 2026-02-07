ELN lanzó explosivos desde un vehículo contra militares en Ocaña

Resumen: Ataque del ELN con explosivos contra el Batallón de Ocaña deja dos militares heridos. Ejército afirma que se trata de una retaliación por operativos en Tibú.

En la madrugada de este sábado 7 de febrero, un ataque con explosivos sacudió al municipio de Ocaña, Norte de Santander. El blanco fue el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el atentado habría sido perpetrado por el Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del ELN, que lanzó artefactos explosivos desde un vehículo acondicionado. La explosión causó daños en la infraestructura de la unidad militar y generó momentos de pánico entre los habitantes del sector.

El hostigamiento dejó dos militares heridos por esquirlas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran bajo atención médica. Según las autoridades, el ataque sería una retaliación por recientes operaciones adelantadas en Tibú contra esa estructura armada.

Tras el hecho, las tropas reaccionaron en la zona, logrando la neutralización de un presunto implicado y la captura de otro sospechoso. Mientras tanto, el Grupo MARTE realiza inspecciones para descartar la presencia de más explosivos.

El Ejército aseguró que continuará con las operaciones en el departamento, en medio de un panorama de alta tensión en Norte de Santander por la ofensiva contra grupos armados ilegales en el Catatumbo.

