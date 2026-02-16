Resumen: Un hombre de 62 años fue capturado en un restaurante de Bosa tras hallarle armas de fuego y cinco kilos de base de coca. El local fue cerrado por la policía.

Acudieron por una riña en un restaurante de Bosa y encontraron un arsenal y kilos de cocaína

Uniformados del CAI Libertad en Bogotá, tras recibir una llamada de alerta a la línea 123, se desplazaron hasta un restaurante en el sector de Bosa para atender un altercado. Al llegar, los agentes se toparon con una escena inesperada: un hombre de 62 años armado que, al notar la presencia de la policía, intentó refugiarse en el local para evitar su captura.

Tras una rápida intervención, los uniformados lograron interceptar al sujeto, a quien se le halló inicialmente un revólver con cuatro cartuchos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando, al realizar una inspección detallada del restaurante, las autoridades descubrieron una escopeta calibre 16 mm y un cargamento de cinco kilos de base de coca.

Según el mayor Luis Enrique Pérez Páez, comandante de la estación de Policía Bosa, de la droga incautada, al menos dos kilos ya se encontraban dosificados y listos para ser distribuidos en las calles de la localidad.

El capturado ahora enfrenta cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes.

Como parte de las medidas legales, la policía procedió al cierre temporal de la actividad económica del local comercial, el cual funcionaba como fachada para el acopio de material ofensivo y sustancias ilícitas.

