Dos escoltas muertos tras atentado contra el esquema del senador Jairo Castellanos en Arauca

Resumen: Dos escoltas del senador Jairo Castellanos fueron asesinados con sevicia en la vía Fortul-Tame, Arauca. El congresista resultó ileso tras el atentado.

La violencia en el departamento de Arauca ha cobrado la vida de dos servidores públicos en un ataque que ha sido calificado por el Gobierno como un acto de extrema sevicia.

Durante la tarde de este jueves 5 de febrero, el vehículo de avanzada que protegía al senador del partido ASI, Jairo Castellanos, fue emboscado en el corredor vial que comunica a los municipios de Fortul y Tame.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el legislador se encuentra a salvo en Yopal, pero profundamente afectado por la pérdida de sus hombres de confianza.

De acuerdo con el informe preliminar de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los escoltas asesinados pertenecían a la Policía Nacional y a la misma entidad de protección.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reveló que el ataque no fue un simple hostigamiento, sino una ejecución con sevicia, en la que los delincuentes habrían obligado a los funcionarios a detener la camioneta antes de acribillarlos.

El vehículo oficial registra múltiples impactos de fusil, lo que evidencia que los escoltas intentaron resistir el asalto antes de ser ultimados por el grupo criminal, cuya identidad aún está por establecerse.

El atentado ocurrió mientras los escoltas se desplazaban desde Norte de Santander hacia Casanare para recoger al senador Jairo Castellanos, quien realizaba labores políticas en la región.

“Hablé con el senador, estaba llorando por la muerte de sus escoltas; hay una camioneta que permanece perdida tras el ataque”, señaló el ministro Benedetti.

Tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional se desplazan a esta hora hacia el lugar de los hechos, enfrentando dificultades de acceso por la presencia de grupos armados ilegales. Mientras tanto, en el Congreso de la República, funcionarios han rechazado este acto criminal y exigen garantías de seguridad para el ejercicio político en los territorios, especialmente ante la alerta de riesgo electoral que persiste en el país.

He hablado con el senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su… pic.twitter.com/uHLEQOMXqH — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 5, 2026

