Resumen: Caída de árbol en el deprimido de la Feria de Ganado genera congestión en Medellín. SIATA reporta que las lluvias continuarán en el Valle de Aburrá.

¡Tarde fría y con lluvia! Rama de un árbol bloquea salida de la Feria de Ganado y complica el tráfico

En la tarde de este jueves 5 de febrero se ha tornado compleja para los conductores que transitan por el norte de Medellín. Debido a las precipitaciones que azotan al Valle de Aburrá, se registró la caída de una rama de gran tamaño justo a la salida del deprimido de la Feria de Ganado.

En el lugar ya se encuentran agentes de movilidad regulando el flujo vehicular, mientras se coordinan las labores para retirar el material vegetal de la calzada.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a los conductores para que transiten con precaución, ya que el pavimento mojado y la visibilidad reducida aumentan el riesgo de accidentes.

Se recomienda buscar rutas alternas si se dirige hacia el norte, pues el paso por el sector de la Feria de Ganado se encuentra restringido a un solo carril.

Según el último reporte del Sistema de Alerta Temprana (SIATA), las precipitaciones de moderada a alta intensidad continúan afectando principalmente a los municipios de Medellín, Bello y Girardota. En otras zonas como Envigado y Copacabana, las lluvias se mantienen con una intensidad baja, pero el monitoreo es constante.

Los expertos del SIATA prevén que estas condiciones climáticas persistan durante al menos media hora más, por lo que no se descartan nuevas afectaciones en otros corredores viales.

Se recuerda a la ciudadanía estar atenta a los niveles de las quebradas y evitar detenerse bajo árboles o estructuras que puedan representar un peligro durante las tormentas.

