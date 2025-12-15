Minuto30
    La Selección Colombia Sub-16 conoce su camino en la Copa UC de Santiago
    La Sub-16 de Colombia debuta en la Copa UC de Chile; conozca el fixture, rivales y horarios clave del torneo. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-16 ya tiene definido su fixture para la Copa UC Santiago de Chile, que se disputará del 16 al 20 de diciembre en el Estadio Universidad Católica. Colombia, ubicada en el Grupo A junto a Universidad Católica, Perú y Qatar, iniciará su participación enfrentando a Perú el martes 16 de diciembre a las 7:30 a.m. (hora Col). Continuará su camino el miércoles 17 a la misma hora contra Qatar, y cerrará la fase de grupos el jueves 18 con un atractivo duelo frente al anfitrión, Universidad Católica, a las 06:05 p.m.

    La Selección Colombia Masculina Sub-16 se prepara para un emocionante desafío internacional al confirmar su participación y fixture en la prestigiosa Copa UC Santiago de Chile.

    El certamen, que se llevará a cabo en la capital chilena desde el 16 hasta el 20 de diciembre, reunirá a ocho equipos de alto nivel.

    Todos los compromisos se disputarán en el emblemático Estadio Universidad Católica, prometiendo un escenario ideal para el desarrollo de las jóvenes promesas del fútbol.

    El combinado nacional ha quedado ubicado en el Grupo A, una zona que compartirá con equipos de gran tradición y proyección.

    Sus rivales en esta fase inicial serán el anfitrión Universidad Católica, así como las selecciones de Perú y Qatar.

    El Grupo B, por su parte, estará integrado por Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela. La fase de grupos será crucial para definir las posiciones y el camino a la fase final del torneo.

    Colombia concentrará sus esfuerzos en los primeros tres días del campeonato, donde disputará su fase inicial.

    El debut será el martes 16 de diciembre ante Perú a las 7:30 a.m. (hora colombiana). Al día siguiente, el miércoles 17, la selección se medirá contra Qatar, manteniendo el mismo horario.

    El cierre de la fase de grupos será un atractivo duelo contra el equipo local, Universidad Católica, programado para el jueves 18 de diciembre a las 06:05 p.m. (hora colombiana).

    Este torneo es una excelente oportunidad para que la categoría Sub-16 adquiera valiosa experiencia internacional y ponga a prueba su talento frente a diversos estilos de juego.

    El desempeño en la Copa UC será fundamental para el proceso formativo de los jugadores, quienes buscan dejar en alto el nombre del país en territorio chileno. La afición colombiana estará atenta al desarrollo de los jóvenes talentos en Santiago.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

