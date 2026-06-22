Resumen: La teoría de Mhoni Vidente sobre la muerte de Oliver Tree ha generado polémica en redes sociales, al afirmar que el hecho no habría sido un accidente sino una acción intencional. Sus declaraciones han provocado debate entre usuarios, mientras las autoridades en Brasil mantienen abierta la investigación oficial para esclarecer lo ocurrido en el accidente aéreo.

¿Atentado o accidente? La escalofriante teoría de Mhoni Vidente sobre la trágica muerte de Oliver Tree

Las declaraciones recientes de la vidente Mhoni Vidente han reavivado la conversación en redes sociales sobre el accidente aéreo ocurrido el pasado 14 de junio en Brasil, en el que perdieron la vida el cantante Oliver Tree, el creador de contenido Gaspi y otras personas que viajaban en dos helicópteros que colisionaron.

Mientras las autoridades continúan con el proceso de investigación para determinar las causas del siniestro, en el entorno digital han circulado múltiples versiones, comentarios y teorías que buscan explicar lo sucedido. En ese contexto, las palabras de la vidente han generado especial atención por el alcance de sus afirmaciones.

Versiones y cuestionamientos sobre lo ocurrido

En sus intervenciones, Mhoni Vidente aseguró que, según su visión, el hecho no habría sido un accidente y planteó la posibilidad de una acción dirigida contra una de las víctimas.

“Ese no fue un accidente definitivamente iban detrás de él de Oliver Tree, no de Gasper no de los demás, pero lamentablemente le pasó igual que Jenny Rivera que iban detrás de Jenny Rivera y mata siete que estaban adentro del avión, de esa avioneta porque estaba involucrada en situaciones ilícitas”

En su relato también expresó dudas sobre el posible contexto del artista, sin afirmar certeza sobre ello:

“yo aquí Oliver Tree yo estoy en que no sé si estaba involucrado o no en situaciones tan negativas o ilícitas pero iban detrás de él”

La vidente insistió en que, desde su perspectiva, el hecho no encajaría con un accidente común debido a la cercanía de las aeronaves:

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“O sea, eso no es para mí un accidente porque no pudo haber estado el otro helicóptero tan cerca, que iba directamente contra él. Un kamikaze, ¿verdad? Sí, iba completamente”

Versión sobre el piloto y el hecho

Mhoni Vidente también mencionó una posible secuencia durante el choque, en la que uno de los ocupantes habría intentado sobrevivir al impacto:

“pero dicen que el otro personaje del piloto del helicóptero saltó. Salta y que alcanza a caer con paracaídas, o sea, al momento que choca, que de acá iba directamente contra ellos, alcanza a saltar”

♬ original sound – elheraldodemexico @elheraldodemexico Algunas personas creen que el accidente de Oliver Tree fue real, mientras que otras sospechan que se trató de una puesta en escena, algo que encajaría con el estilo polémico y extravagante del artista. #MhoniVidente 🔮 #predicciones

Finalmente, añadió una apreciación personal sobre el contexto del país donde ocurrió el accidente:

“pero lamentablemente el país de Brasil es muy corrupto, amigo.”

Debate e investigación oficial

Las declaraciones han generado discusión en redes sociales, donde algunos usuarios las replican mientras otros cuestionan su validez por no contar con respaldo oficial.

Por ahora, las autoridades en Brasil mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente aéreo. Hasta el momento, no existe información confirmada que respalde la hipótesis de un atentado, por lo que estas versiones permanecen en el terreno de la especulación mientras avanza el proceso investigativo.