Resumen: Murió el director y productor estadounidense James Burrows a los 85 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. Reconocido por su amplia trayectoria en la televisión, dirigió cientos de episodios de exitosas comedias y estuvo vinculado a producciones como Cheers y Friends, donde incluso dirigió el episodio piloto. Su trabajo lo convirtió en una figura clave de la comedia televisiva moderna y en uno de los directores más influyentes de la industria.

¡Adiós a una leyenda de la televisión! Falleció James Burrows director de comedias como ‘Friends’ y ‘Cheers’

La industria televisiva lamenta la muerte de James Burrows, director y productor estadounidense reconocido por su papel en la consolidación de algunas de las comedias más exitosas de las últimas décadas. Tenía 85 años, y su fallecimiento fue confirmado por su familia a través de un comunicado difundido en medios internacionales.

Según la información expuesta por medios internacionales, el director murió en paz y acompañado por sus seres queridos. En el mensaje también se resaltó el valor de su trayectoria y el impacto que tuvo en la industria televisiva durante más de cinco décadas de trabajo constante.

Burrows es recordado por su participación en la dirección de más de mil episodios de televisión, además de su vínculo con producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores. Entre ellas se encuentran series ampliamente reconocidas como Cheers, Frasier, Will & Grace, Taxi, The Bob Newhart Show y The Big Bang Theory.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el desarrollo inicial de Friends, donde dirigió el episodio piloto, pieza clave en el arranque de una de las comedias más populares a nivel mundial. También estuvo involucrado en otros episodios piloto de producciones que alcanzaron gran reconocimiento internacional.

La familia del director destacó en el comunicado su rol dentro de la industria, señalando que durante su vida profesional fue una figura influyente dentro del género de la comedia televisiva y una referencia para varias generaciones de creadores.

Trayectoria y reconocimiento en la televisión

La carrera de Burrows inició en la década de 1970 con su trabajo en producciones como The Mary Tyler Moore Show y The Bob Newhart Show, donde comenzó a consolidar su estilo dentro del formato de comedia multicámara.

Posteriormente participó en series como Rhoda, Phyllis y Laverne & Shirley, antes de convertirse en una figura clave con la creación y desarrollo de Cheers, una producción que marcó un antes y un después en la televisión estadounidense. Allí dirigió la mayoría de los episodios entre 1982 y 1993, consolidando uno de los trabajos más reconocidos de su carrera.

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A lo largo de los años, su nombre se asoció con el crecimiento de la comedia televisiva moderna, especialmente en la dirección de episodios piloto, área en la que fue ampliamente solicitado por distintos proyectos.

Su labor fue reconocida con múltiples galardones, entre ellos once premios Emmy y varias nominaciones adicionales que lo posicionaron como uno de los directores más premiados de la televisión en su género. También recibió reconocimientos de la industria por su trayectoria profesional.

Mensajes tras su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, la actriz Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel en Friends, compartió un mensaje de despedida en el que recordó su cercanía con el director durante la producción de la serie.

“Papa Burrows. Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que la gente se sintiera amada, y ahora se siente imposible poner todo ese amor en unos cuantos párrafos”, expresó.

También recordó el trato cercano que recibía del director durante las grabaciones. “Él nos llamó sus ‘niños’”, añadió, al destacar el acompañamiento que tuvo de su parte en distintos momentos.

“Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño tu brillantez”, concluyó la actriz.

La familia de Burrows señaló que su legado permanecerá vivo a través de las producciones que dirigió, los profesionales que formó y el impacto que dejó en la televisión contemporánea, donde su trabajo continúa siendo referencia dentro del género de comedia.