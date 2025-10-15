Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Mientras Ender intentaba huir, sus tres acompañantes— 'El Gordo', 'Toro' (cabecilla en Perú) y 'Gallega' (proxeneta)—fueron capturados. 'El Gordo' y 'Toro' fueron reducidos en la sala, mientras que 'Gallega' aún dormía al momento del ingreso policial.

¡Hay video y es impactante! Últimos segundos del cabecilla del Tren de Aragua que murió en Sabaneta

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció un video que registra los dramáticos momentos del operativo transnacional que culminó con la muerte del cabecilla del Tren de Aragua, Ender Alexis Rojas Montaña, en Sabaneta.

El video muestra la secuencia exacta de la intervención policial. Al percatarse de que la policía ingresaba al apartamento tras forzar la puerta con un ariete, Rojas Montaña, requerido mediante Circular Roja de INTERPOL por secuestro, salta al vacío desde el balcón.

Uno de los uniformados corre a la terraza, solo para ver al presunto cabecilla ya sin vida en el pavimento.

La Captura y la Insólita Escena

Mientras Ender intentaba huir, sus tres acompañantes— ‘El Gordo’, ‘Toro’ (cabecilla en Perú) y ‘Gallega’ (proxeneta)—fueron capturados. ‘El Gordo’ y ‘Toro’ fueron reducidos en la sala, mientras que ‘Gallega’ aún dormía al momento del ingreso policial.

Un detalle que no pasó desapercibido fue un perrito con collar isabelino que recibió a los uniformados.

Armamento y Drogas Incautadas

El operativo permitió la incautación de un importante arsenal y material ilícito:

Armamento: Dos pistolas marca Glock, un proveedor con 32 cartuchos y una granada de fragmentación.

Drogas: Una libra de anfetamina (sustancia para producir Tusi), valorada en 50 millones de pesos.

La evidencia confirma la peligrosidad de la célula del Tren de Aragua que operaba en Antioquia.

Aquí más Noticias de Sabaneta