Enviaron a la cárcel a hombres involucrados en el atentado con explosivos contra la estación de Policía en Amalfi

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhan Carlos y Duvier, señalados como presuntos responsables de un atentado con explosivos contra la estación de Policía de Amalfi, Antioquia, ocurrido el pasado 20 de septiembre.

De acuerdo con la Fiscalía, los hombres serían integrantes de un grupo guerrillero y fueron capturados minutos después de abandonar una caja frente a la instalación policial.

En su interior, las autoridades hallaron una olla a presión con metralla, más de 10 kilos de nitrato de amonio y un sistema de activación remota.

El paquete sospechoso fue detectado a tiempo por uniformados que custodiaban el lugar, lo que permitió realizar una detonación controlada sin que se registraran víctimas ni daños graves.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

