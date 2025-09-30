El gimnasta colombiano Ángel Barajas conquistó la medalla de plata en la prueba de barra fija.

Lo logró en la quinta y última parada de la serie World Challenge Cup 2025 de Gimnasia Artística, que se celebró en Szombathely, Hungría.

Esta competencia marcó la fase final de la serie de Copas del Mundo, que previamente tuvo estaciones en Varna, Bulgaria; Koper, Eslovenia; Tashkent, Uzbekistán y París, Francia.

Barajas aseguró su cupo en la final de barra fija tras una sólida ronda de clasificación, donde se ubicó en la cuarta posición con un puntaje total de 14.100 (6.4 en dificultad y 7.700 en ejecución).

Su compatriota Yan Zabala también avanzó a la final en octavo lugar con 13.450.

En la instancia definitiva, el colombiano mostró su mejor nivel al ejecutar una rutina con la mayor dificultad (6.6) de todos los finalistas.

Su puntuación de 14.650 (8.050 en ejecución) le aseguró la medalla de plata y el subcampeonato.

¡Plata histórica para Ángel Barajas! Subcampeón de la final de Copas del Mundo de Gimnasia

El oro fue para el kazajo Milad Karimi con 14.750, mientras que el bronce lo obtuvo el chileno Luciano Letelier con 14.250. Zabala finalizó en el séptimo puesto con 13.700.

Ángel Barajas demostró su versatilidad al alcanzar también las finales en los aparatos de piso y barras paralelas.

En las barras paralelas, aparato en el que había ganado plata en la parada anterior, Barajas se clasificó en sexto lugar con 14.000 (5.8 en dificultad y 8.200 en ejecución).

En la final, terminó en la séptima casilla con 13.050 (6.1 en dificultad y 6.850 en ejecución).

En la prueba de piso, el colombiano se metió a la final como quinto clasificado con un total de 13.500 (5.3 en dificultad y 8.200 en ejecución).

En la final de este aparato, culminó su participación en el sexto lugar con 12.300 (5.5 en dificultad y 6.900 en ejecución).

Más noticias de Deporte