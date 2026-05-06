Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Atentado dirigido? Explosivo detonó en caserio de valdivia donde habitan dos líderes sociales

    La detonación ocurrió en plena madrugada y dejó una profunda incertidumbre en la comunidad de la vereda El 14.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¿Atentado dirigido? Explosivo detonó en caserio de valdivia donde habitan dos líderes sociales
    Foto: Tomada de redes sociales
    ¿Atentado dirigido? Explosivo detonó en caserio de valdivia donde habitan dos líderes sociales

    Resumen: En la vereda El 14 de Valdivia, Norte de Antioquia, la detonación de un artefacto explosivo en horas de la madrugada generó daños materiales en varias viviendas y preocupación entre los habitantes del sector, sin dejar heridos de gravedad, mientras las autoridades investigan el hecho tras el hallazgo de un brazalete asociado a un grupo armado ilegal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la madrugada del martes, alrededor de las 2:00 a. m., se registró la detonación de un artefacto explosivo en la vereda El 14, en el municipio de Valdivia, Norte de Antioquia. El hecho ocurrió en un pequeño caserío ubicado junto a la troncal que comunica esta zona con la Costa Caribe, donde la explosión dejó un cráter visible a un costado de la vía y generó afectaciones en varias viviendas cercanas.

    Aunque no se reportaron personas con heridas de gravedad, la onda expansiva sí ocasionó daños materiales importantes en las casas del sector, entre ellos la ruptura de ventanas, puertas y otros elementos estructurales.

    De acuerdo con la información recogida, en el lugar residen aproximadamente cinco familias, entre ellas una lideresa social vinculada al Movimiento Ríos Vivos y el presidente de una Junta de Acción Comunal.

    Afectaciones a la comunidad y traslados por valoración médica

    Según información difundida por Caracol Radio, ocho personas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial para ser valoradas, luego de presentar afectaciones asociadas al fuerte impacto sonoro de la explosión, ocurrido mientras la comunidad dormía. Los síntomas reportados estuvieron relacionados principalmente con aturdimiento producto de la detonación.

    Esto le podría interesar: ¡Lo encontraron en El Silencio! Gobernador confirmó la muerte del estudiante de la UdeA, Gabriel Arenas

    Los habitantes del sector manifestaron además que el estallido generó preocupación generalizada, no solo por la cercanía del hecho a las viviendas, sino también por la presencia de líderes sociales en la zona, lo que incrementó la incertidumbre entre los residentes del caserío.

    Hallazgos en el lugar e investigación en curso

    Tras el incidente, personas de la comunidad encontraron en el área un brazalete asociado a un grupo armado ilegal con presencia en esta región del Norte de Antioquia. Este elemento ha sido tenido en cuenta por las autoridades como parte del material probatorio dentro de la investigación que busca establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue detonado.

    Por ahora, las hipótesis oficiales no han determinado si el hecho estaba dirigido específicamente contra algún habitante del sector o si se trató de una situación relacionada con el transporte del explosivo.

    Las autoridades continúan adelantando labores de verificación en la zona para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.