¿Atentado dirigido? Explosivo detonó en caserio de valdivia donde habitan dos líderes sociales

Resumen: En la vereda El 14 de Valdivia, Norte de Antioquia, la detonación de un artefacto explosivo en horas de la madrugada generó daños materiales en varias viviendas y preocupación entre los habitantes del sector, sin dejar heridos de gravedad, mientras las autoridades investigan el hecho tras el hallazgo de un brazalete asociado a un grupo armado ilegal.

En la madrugada del martes, alrededor de las 2:00 a. m., se registró la detonación de un artefacto explosivo en la vereda El 14, en el municipio de Valdivia, Norte de Antioquia. El hecho ocurrió en un pequeño caserío ubicado junto a la troncal que comunica esta zona con la Costa Caribe, donde la explosión dejó un cráter visible a un costado de la vía y generó afectaciones en varias viviendas cercanas.

Aunque no se reportaron personas con heridas de gravedad, la onda expansiva sí ocasionó daños materiales importantes en las casas del sector, entre ellos la ruptura de ventanas, puertas y otros elementos estructurales.

De acuerdo con la información recogida, en el lugar residen aproximadamente cinco familias, entre ellas una lideresa social vinculada al Movimiento Ríos Vivos y el presidente de una Junta de Acción Comunal.

Afectaciones a la comunidad y traslados por valoración médica

Según información difundida por Caracol Radio, ocho personas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial para ser valoradas, luego de presentar afectaciones asociadas al fuerte impacto sonoro de la explosión, ocurrido mientras la comunidad dormía. Los síntomas reportados estuvieron relacionados principalmente con aturdimiento producto de la detonación.

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Los habitantes del sector manifestaron además que el estallido generó preocupación generalizada, no solo por la cercanía del hecho a las viviendas, sino también por la presencia de líderes sociales en la zona, lo que incrementó la incertidumbre entre los residentes del caserío.

Hallazgos en el lugar e investigación en curso

Tras el incidente, personas de la comunidad encontraron en el área un brazalete asociado a un grupo armado ilegal con presencia en esta región del Norte de Antioquia. Este elemento ha sido tenido en cuenta por las autoridades como parte del material probatorio dentro de la investigación que busca establecer el origen del artefacto y las circunstancias en las que fue detonado.

Por ahora, las hipótesis oficiales no han determinado si el hecho estaba dirigido específicamente contra algún habitante del sector o si se trató de una situación relacionada con el transporte del explosivo.

Las autoridades continúan adelantando labores de verificación en la zona para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.