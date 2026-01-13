Imputan nuevos delitos a mujeres acusadas de cirugías estéticas ilegales en Medellín: más de 50 víctimas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Fiscalía General de la Nación imputó tres nuevos delitos a tres mujeres señaladas de integrar una red dedicada a realizar cirugías estéticas ilegales en Medellín, prácticas que habrían dejado más de 50 personas afectadas, muchas de ellas con secuelas físicas permanentes.

Durante una audiencia de adición de imputación, la Fiscalía les atribuyó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

En el desarrollo de la diligencia judicial, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los hechos investigados.

Según el ente acusador, las implicadas: Jackeline, María Paola y Michel habían participado activamente en la ejecución de procedimientos estéticos invasivos en quirófanos improvisados, los cuales funcionaban dentro de viviendas ubicadas en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin cumplir con las mínimas condiciones de higiene, salubridad ni habilitación médica.

Las investigaciones adelantadas por una fiscal de la Seccional Medellín indican que, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las hoy imputadas, junto a otras personas, ofrecían procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales.

La intervención más promocionada era una supuesta “lipólisis láser con transferencia glútea”, realizada sin respaldo profesional ni controles médicos.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió establecer que las mujeres participaban directamente en los procedimientos, cumpliendo funciones como la aplicación de anestesia local, administración de medicamentos, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos, pese a no contar con formación ni autorización para ejercer estas prácticas.

Además, se evidenció que cuando las víctimas regresaban a los lugares de atención para reportar complicaciones médicas, los procedimientos eran trasladados a otros sectores de la ciudad, con el fin de evadir controles y denuncias.

De acuerdo con el ente investigador, 55 personas habrían sido víctimas de estas cirugías estéticas ilegales, y más de 40 mujeres sufrieron lesiones graves, entre ellas deformidades físicas, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones de salud.

Las procesadas permanecen privadas de la libertad desde octubre de 2025. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny y Elizabeth, señaladas como presuntas articuladoras de la estructura delincuencial.

