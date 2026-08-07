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Resumen: Un funcionario del Inpec adscrito a La Picota fue atacado con arma de fuego al llegar a su vivienda en el barrio Castilla, en Bogotá, y permanece bajo atención médica. Los investigadores analizan la posibilidad de que el atentado estuviera dirigido contra otro comandante del penal, debido a sus características físicas similares. Además, encontraron un panfleto con amenazas contra personal de custodia y revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable y esclarecer los motivos del ataque.

Atentado contra funcionario del Inpec en Bogotá: investigan si el sicario buscaba a otro comandante

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó gravemente herido este viernes 7 de agosto tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Castilla, en el occidente de Bogotá.

La víctima fue identificada como Wilson Daniel Puentes, inspector y comandante de auxiliares del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) La Picota. El ataque ocurrió cerca de la 1:50 de la tarde, cuando llegaba a su residencia.

Según la información preliminar, el funcionario habría conversado durante aproximadamente cuatro minutos con un hombre que aún no ha sido identificado. Después, el sujeto le disparó en el abdomen y escapó.

Puentes Ramírez fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde ingresó al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado.

Hallan panfleto con amenazas

Durante la inspección del lugar, las autoridades encontraron un panfleto dirigido a los “Comandantes de PAS”, en el que también aparecen referencias al “Sargento Blanco” y al personal encargado de la custodia del establecimiento penitenciario.

El documento hace advertencias relacionadas con presuntas acciones de control interno en La Picota y ahora forma parte de los elementos analizados por los investigadores para determinar si tiene alguna relación con el atentado.

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Una posible confusión está entre las hipótesis

Las primeras pesquisas contemplan la posibilidad de que Puentes Ramírez no fuera el objetivo original del ataque.

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La hipótesis apunta al inspector jefe Carlos Blanco, quien tendría funciones dentro de La Picota y características físicas similares a las del funcionario que terminó herido. Por esta razón, los investigadores analizan si el agresor pudo haber confundido a ambas personas.

No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada y hace parte de las líneas que deberán ser verificadas durante la investigación.

Buscan al responsable

La Policía Nacional y los organismos de investigación trabajan para identificar al hombre que disparó contra el funcionario y establecer las circunstancias que rodearon el atentado.

Para ello, adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de reconstruir los movimientos del atacante y determinar su ruta de escape.

También se busca establecer si las amenazas encontradas en el panfleto guardan relación con la agresión o si el atentado tuvo otra motivación.

Hasta el momento, no se han reportado capturas por este hecho.

Mientras avanzan las pesquisas, el Inpec permanece atento a la evolución médica de Puentes Ramírez, quien continúa recibiendo atención especializada.