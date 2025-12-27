Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted vive en Simón Bolívar, La Castellana o transita por la Avenida 80, le pedimos estar muy atento. Ozzy podría estar resguardado en algún antejardín o deambulando por los parques del sector

¡AYUDEMOS A OZZY! Se perdió en el occidente de Medellín y su familia está desesperada

Minuto30.com .- Una familia del occidente de Medellín vive horas de profunda angustia tras la desaparición de su amado compañero, Ozzy. El canino fue visto por última vez este jueves 25 de diciembre en el barrio Simón Bolívar, específicamente en las inmediaciones del Edificio Amaranta.

Sus dueños manifiestan estar pasando por un momento muy difícil y piden la colaboración de toda la ciudadanía para que Ozzy pueda regresar a casa sano y salvo. Es probable que el perrito se encuentre asustado y desorientado tras los ruidos de las festividades navideñas.

Detalles clave para identificar a Ozzy:

Nombre: Ozzy.

Zona de pérdida: Barrio Simón Bolívar, cerca del Edificio Amaranta (Occidente de Medellín).

Fecha de desaparición: 25 de diciembre.

Estado: Su familia lo busca intensamente por todo el sector y zonas vecinas.

Un llamado al corazón de los vecinos

Si usted vive en Simón Bolívar, La Castellana o transita por la Avenida 80, le pedimos estar muy atento. Ozzy podría estar resguardado en algún antejardín o deambulando por los parques del sector.

Si lo ha visto, sabe quién lo tiene o tiene alguna pista sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea:

WhatsApp de contacto: 310 635 96 39

La solidaridad es fundamental para que estas historias tengan un final feliz. Compartir esta nota en sus estados de WhatsApp y grupos de vecinos del edificio o del barrio es de gran ayuda. ¡Hagamos que Ozzy regrese pronto con su familia!