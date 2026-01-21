Resumen: Atentado frustrado en El Plateado, Cauca: un carro bomba de las disidencias de las Farc explotó prematuramente cerca de un colegio. Un policía herido y daños materiales.

¡Explotó antes de tiempo! Atentado fallido con carro bomba en El Plateado, Cauca

Un nuevo episodio de terror sacudió la tranquilidad del corregimiento de El Plateado, en zona rural de Argelia, Cauca, tras la detonación de un vehículo cargado con material explosivo.

Según el reporte oficial de las autoridades, el atentado estaba dirigido contra la estación de Policía local y las unidades que participan en la Operación Perseo; sin embargo, un error en la manipulación del dispositivo provocó una activación prematura que evitó una masacre de proporciones incalculables en esta convulsa región del suroccidente colombiano.

El vehículo, que quedó reducido a chatarra, era conducido por integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Al parecer, el plan criminal consistía en ubicar el carro bomba en las proximidades de las instalaciones policiales, pero el artefacto explosivo detonó en un punto intermedio, ubicado peligrosamente cerca de un plantel educativo y varias viviendas residenciales.

A pesar de la magnitud de la onda expansiva, que generó pánico colectivo y daños estructurales en fachadas cercanas, no se registraron víctimas fatales entre la población civil.

Lea también: Imputan cuatro delitos agravados a alias ‘Guajiro’ tras el asesinato de dos policías en Antioquia

Las inspecciones técnicas realizadas por expertos de la Fuerza Pública en la zona del desastre revelaron el hallazgo de cilindros y rampas de lanzamiento artesanales.

En medio de la reacción, se confirmó que un uniformado resultó con una herida leve en el hombro, pero se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica inmediata.

Este nuevo ataque terrorista subraya la crítica situación de orden público en El Plateado, un corredor estratégico que grupos como la Segunda Marquetalia, el ELN y las disidencias se disputan a sangre y fuego para el control de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.

Más noticias de Colombia