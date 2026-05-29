¡Atención votantes! Nueve puestos de votación cambian en Antioquia por fallas de infraestructura

Resumen: La Registraduría en Antioquia confirmó la modificación de nueve puestos de votación en distintos municipios del departamento debido a problemas de infraestructura, por lo que fueron trasladados a sedes cercanas que cumplen con las condiciones logísticas para la jornada electoral. Las autoridades aclararon que los cambios no están relacionados con situaciones de orden público y que, en paralelo, avanza el despliegue del material electoral y del personal en los 125 municipios del departamento.

A menos de dos días de las elecciones presidenciales, las autoridades electorales y de seguridad en Antioquia ajustan los últimos detalles para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática. Entre las medidas adoptadas se encuentra la modificación de nueve puestos de votación en distintos municipios del departamento por problemas de infraestructura, mientras se mantiene vigilancia especial en varias zonas por riesgos asociados al orden público.

La Registraduría Nacional del Estado Civil precisó que los cambios no obedecen a situaciones de seguridad ni a amenazas contra el proceso electoral, sino a condiciones que impedían el funcionamiento adecuado de algunos lugares inicialmente habilitados para recibir votantes.

¿Cuáles son los puestos de votación que cambiaron?

• Medellín: de Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer a Centro Educativo Pachamama

• Cañasgordas: de Institución Educativa La Herradura a Caseta de la Junta de Acción Comunal La Balsa

• Salgar: de Caseta Comunal La Gulunga a Caseta Comunal La Gulunga Alta

• Remedios: de Institución Educativa Rural La Cruzada a Sede B de la misma institución

• Ituango: de Centro Educativo Rural Bonanza a Centro Educativo Rural Patricio Sucerquia (centro poblado Pascuita)

• El Bagre: de Cárcel Municipal a Centro de Formación Minero Ambiental

• Betania: de Institución Educativa Perla de Citará a Colegio Antonio Roldán Betancur

• Campamento: de Coliseo Municipal a Centro Día

• Urrao: de Escuela Anexa Normal Sagrada Familia a Sede Cacique Toné de la Institución Educativa Monseñor Jorge Iván Cadavid

El delegado de la Registraduría en Antioquia, Diego Sepúlveda, explicó que estos ajustes no representan traslados de zona, sino movimientos hacia espacios cercanos que cumplen con las condiciones logísticas requeridas.

“Son 9 municipios donde se movieron, no se trasladaron, sino que se movieron por situaciones de infraestructura. Seguramente muchos de esos, para las próximas elecciones del 27, si ya se han terminado las adecuaciones que se están haciendo, posiblemente vuelven al mismo sitio donde está”, señaló.

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Uno de los casos particulares se presenta en El Bagre, donde el puesto ubicado en la cárcel municipal dejó de operar debido a la ausencia de población privada de la libertad habilitada para votar. La capacidad fue trasladada al Centro de Formación Minero Ambiental.

La Registraduría avanza además con la distribución del material electoral y el despliegue del personal en los 125 municipios del departamento. En Antioquia están habilitados más de 5,4 millones de ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas y 1.280 puestos de votación.

Persisten alertas de seguridad en algunas regiones

En materia de seguridad, las autoridades reconocieron la persistencia de riesgos en municipios con presencia de grupos armados ilegales, especialmente en el Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Magdalena Medio y algunas zonas del Suroeste.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, advirtió que en municipios como Briceño y Anorí se han registrado amenazas y acciones de intimidación contra la población civil.

“Anorí y su zona rural (…) Porque también estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar a algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño, ha habido una actividad, digamos, criminal de los narcotraficantes, sencillamente amenazando a la población civil, pero la garantía es, gracias a Dios, la presencia de la Fuerza Pública”, manifestó.

Pese a este panorama, las autoridades aseguran que el despliegue del Ejército, la Policía, la Armada y el apoyo aéreo permitirá garantizar el desarrollo de la jornada electoral con normalidad.

Para reforzar la seguridad, más de 12.100 uniformados estarán desplegados en el departamento, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos. Además, desde este sábado entrará en vigencia la ley seca hasta la madrugada del lunes.

Finalmente, la Registraduría recomendó a los ciudadanos verificar su puesto de votación con anticipación y acudir temprano a las urnas para evitar contratiempos.