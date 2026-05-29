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Resumen: Un accidente en Abejorral dejó una persona muerta y otra herida en el sector Las Canoas. El conductor de una camioneta fue capturado por homicidio culposo.

Tragedia en Abejorral: choque entre moto y camioneta dejó un muerto

Un grave accidente en Abejorral dejó una persona muerta y otra lesionada en las últimas horas, según confirmaron las autoridades municipales.

El siniestro vial ocurrió en el sector Las Canoas y generó la rápida reacción de organismos de socorro y unidades de atención de emergencias.

De acuerdo con las autoridades, en el accidente estuvo involucrada una motocicleta y una camioneta.

Tras el fuerte impacto, una de las personas involucradas perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que otra resultó gravemente herida.

La persona lesionada recibió atención inicial por parte de los equipos de emergencia y posteriormente fue trasladada a un centro médico de mayor complejidad para continuar con el tratamiento correspondiente debido a la gravedad de las lesiones.

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Desde el momento en que ocurrió el accidente en Abejorral, las autoridades competentes realizaron labores de inspección y acompañamiento a las personas afectadas, mientras se adelantaban los procedimientos judiciales y de tránsito en la zona.

A través de un comunicado, la Administración municipal manifestó sus condolencias y acompañamiento en medio de la situación registrada en este sector del municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y ciudadanos para actuar con prudencia y responsabilidad en las vías, con el objetivo de prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de las personas.

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