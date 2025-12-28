¡Atención viajeros! Lluvias retrasan la reapertura de la vía Medellín–Urabá: continúan los trabajos de remoción

Resumen: Las fuertes lluvias provocaron derrumbes que mantienen cerrado el tramo Dabeiba–Mutatá de la vía Medellín–Urabá. La Concesión Autopistas Urabá informó que maquinaria y personal especializado continúan trabajando en la remoción del material para restablecer la transitabilidad, mientras se mantienen rutas alternas y controles de tránsito por motivos de seguridad.

La Concesión Autopistas Urabá informó este domingo 28 de diciembre que los trabajos para habilitar la vía Dabeiba–Mutatá (UF 4) continúan, aunque las intensas lluvias de las últimas horas han generado retrasos en las labores de remoción del material que mantiene cerrado este tramo del corredor Medellín–Urabá.

Según el comunicado más reciente, el equipo operativo permanece comprometido con la recuperación de la calzada afectada por deslizamientos de tierra y lodo, a fin de restablecer la transitabilidad lo antes posible. Las condiciones del clima han dificultado el ritmo de las operaciones, pero no han detenido los esfuerzos de maquinaria y personal especializado en el sector.

El cierre total de la vía entre el PR 99+600 (sector Guineales) y el PR 101+300 (sector Godó) se mantiene vigente por motivos de seguridad. La Concesión reiteró a los usuarios la importancia de acatar esta restricción para todo tipo de vehículos y respetar los controles de tránsito dispuestos en estos puntos, como parte de las medidas preventivas adoptadas ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

La emergencia vial ha sido causada por numerosos derrumbes en diferentes puntos del corredor, producto de las fuertes lluvias registradas entre la noche del viernes 26 y las primeras horas del sábado 27 de diciembre.

Las autoridades han habilitado pasos controlados a un solo carril en algunos tramos alternos de la vía principal, como la variante de Fuemia y áreas cercanas a la zona urbana de Dabeiba, aunque estas rutas funcionan bajo estricta supervisión y con restricciones temporales.

En este contexto, la Concesión Urabá y las autoridades de tránsito han pedido a los viajeros y transportadores utilizar rutas alternas para sus desplazamientos entre Medellín y Urabá, dada la alta demanda vehicular típica de la temporada y las complicaciones que presenta el cierre de este importante corredor vial.

Hasta el momento no se ha fijado una fecha estimada de reapertura total del tramo Dabeiba–Mutatá, ya que la prioridad sigue siendo garantizar que la vía esté completamente libre de riesgos y que las condiciones seguridad para los usuarios sean óptimas antes de permitir el paso normal de vehículos.