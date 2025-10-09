Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una volqueta cargada de gravilla se volcó hace pocos minutos en la Loma de San José en Sabaneta (calle 77 Sur con carrera 35). Al parecer, el conductor perdió el control al subirse a la manga. El accidente ha provocado un monumental trancón en la zona.

¡Atención! Una volqueta se volcó empezando la Loma de San José, en Sabaneta

Un accidente de tránsito se presentó hace pocos minutos en la loma de San José, en Sabaneta, luego de que una volqueta terminara volcada.

Según pudo conocer este medio, los hechos se presentaron sobre la calle 77 sur con carrera 35. Al parecer, el conductor de la volqueta se habría subido a la manga y eso habría provocado que perdiera el control del vehículo y se volcara.

El conductor está siendo atendido por el personal médico que ya está en el lugar, pero debido a la volcada del vehículo más la caída de la carga, que era gravilla, el taco en la loma es monumental.

Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar.

En desarrollo.

