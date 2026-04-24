Resumen: Una fuerte explosión destruyó por completo una vivienda en la vereda Mina Vieja, zona rural de Santa Rosa de Osos, Antioquia. El hecho ocurrió el 21 de abril en el sector de la entrada El Roble y generó temor entre la comunidad. No se reportaron víctimas, pero la estructura quedó reducida a escombros. Versiones preliminares señalan posible participación de grupos armados, aunque no hay confirmación oficial.

¿Arremetida de las disidencias? Fuerte explosión destruyó una vivienda en zona rural de Santa Rosa de Osos

Un atentado con explosivos registrado el pasado martes 21 de abril generó graves afectaciones en la zona rural de Santa Rosa de Osos, donde una vivienda terminó completamente destruida en la vereda Mina Vieja, sector de la entrada El Roble.

De acuerdo con la información conocida, el hecho se presentó en un punto ubicado antes del sector conocido como La Piñera, en una zona de difícil acceso del norte del departamento de Antioquia. La explosión habría sido de tal magnitud que la estructura afectada colapsó en su totalidad en cuestión de segundos.

En el lugar solo quedaron restos materiales de la vivienda, con afectaciones severas en techos, muros y enseres personales, lo que evidencia la fuerza del estallido. La situación generó temor entre los habitantes de la vereda, quienes manifestaron preocupación por la seguridad en el sector.

Zona en alerta y presencia comunitaria

Tras el hecho, la comunidad ha mantenido vigilancia en el área de la entrada El Roble ante la preocupación por la posible presencia de otros artefactos o nuevos riesgos. La situación ha incrementado la sensación de incertidumbre en la zona rural.

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Posibles responsables y contexto del territorio

Según el reporte de medios locales, el hecho estaría relacionado con el Frente 36 de las disidencias de las FARC, grupo armado ilegal con presencia histórica en el norte de Antioquia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

Habitantes y líderes comunitarios han indicado que este tipo de situaciones se enmarcan en dinámicas de control territorial y presión sobre la población en áreas rurales, aunque las causas específicas del atentado aún no han sido establecidas.

Sin pronunciamiento oficial y sin víctimas reportadas

Hasta el momento, las autoridades departamentales no han entregado un informe oficial sobre los responsables del ataque ni sobre los posibles móviles del mismo. Tampoco se han reportado personas heridas o fallecidas como consecuencia de la explosión.

Se espera que los organismos de investigación avancen en la recolección de información para esclarecer lo ocurrido y determinar si el hecho estuvo dirigido contra algún objetivo específico o si se trató de una acción de intimidación en la zona.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de mayores garantías de seguridad en este corredor rural del norte antioqueño, donde persisten preocupaciones por la presencia de actores armados y la vulnerabilidad del territorio.