Resumen: Es clave que los conductores y propietarios de taxis tengan en cuenta que esta medida difiere totalmente de la rotación para vehículos particulares, por lo que no deben confundir los calendarios.

¡Atención taxistas! Así queda la nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026

Minuto30.com .- ¡El gremio amarillo también debe ajustar sus relojes! La Alcaldía de Medellín y las autoridades de movilidad del Valle de Aburrá confirmaron que a partir de este lunes, 3 de agosto, entra a regir la nueva rotación del Pico y Placa exclusivo para el transporte público individual (taxis). Es fundamental conocer las reglas de esta medida, que presenta variaciones importantes frente a la restricción de vehículos particulares.

Mientras los conductores de carros particulares se preparan para su semana pedagógica, los taxistas de Medellín y su área metropolitana inician su propio calendario de restricciones para el segundo semestre del año. Esta medida busca descongestionar las principales vías de la ciudad y garantizar una oferta de transporte equilibrada.

Horarios y dinámica de rotación

Es clave que los conductores y propietarios de taxis tengan en cuenta que esta medida difiere totalmente de la rotación para vehículos particulares, por lo que no deben confundir los calendarios.

Para los taxis, la restricción vehicular aplicará en un horario distinto: irá desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Además, la dinámica de cambio no será semanal, sino que rotará cada dos semanas, manteniendo la restricción de acuerdo con el último número de la placa del vehículo.

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Las autoridades de tránsito recomiendan a los profesionales del volante portar siempre el decreto oficial y estar atentos a los canales de la Secretaría de Movilidad para conocer el dígito exacto que les corresponde cada quincena, evitando así sanciones económicas que puedan afectar su sustento diario.

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