Resumen: La actualización de la magnitud a 7.4 aclara el panorama sobre por qué ciudades alejadas del mar, como Manizales , Pereira y Armenia, sufrieron un impacto estructural tan severo

¡Atención! SGC corrige magnitud del temblor: fue de 7.4 con epicentro en el Chocó

Minuto30.com .- La emergencia sísmica que sacudió al país durante la mañana de este lunes es considerablemente más grave de lo que se estimó en los primeros minutos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) acaba de emitir un boletín extraordinario actualizando los datos del fuerte movimiento telúrico, elevando drásticamente su magnitud.

A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó que, tras el reprocesamiento de los datos de las estaciones sismológicas, el evento no tuvo una magnitud de 6.6 como se indicó de manera preliminar, sino que alcanzó los 7.4 en la escala sismológica, ubicándolo en la categoría de un terremoto mayor.

Datos oficiales del Boletín Actualizado N°2

El reporte oficial del SGC detalla la siguiente información técnica sobre el evento que mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo:

Magnitud: 7.4

Profundidad: 96 km (Esta profundidad intermedia explica por qué el sismo se sintió en un radio geográfico tan amplio que abarcó nueve departamentos).

Epicentro: San José del Palmar – departamento del Chocó, Colombia.

Hora local: 07:34 a.m.

Se explica la gravedad de los daños

La actualización de la magnitud a 7.4 aclara el panorama sobre por qué ciudades alejadas del mar, como Manizales, Pereira y Armenia, sufrieron un impacto estructural tan severo.

El municipio de San José del Palmar (Chocó) se encuentra ubicado justo en el límite con el departamento del Valle del Cauca y a escasos kilómetros del Eje Cafetero. La inmensa liberación de energía proveniente de un sismo de magnitud 7.4, combinada con la cercanía del epicentro, fue la causante directa de la caída de mampostería, las grietas en edificios residenciales y las graves afectaciones en la cúpula de la Catedral Basílica de Manizales reportadas más temprano.

Las autoridades nacionales, encabezadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mantienen activos los protocolos de emergencia y han hecho un llamado urgente a la calma, recordando a la ciudadanía tener a mano su kit de emergencia y evacuar edificaciones que presenten fallas estructurales visibles ante el riesgo inminente de réplicas.

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