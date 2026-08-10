¡Qué hijuep… temblor! Todo el país se estremeció a las 7:34 de la mañana

Resumen: Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo se encuentran realizando un barrido en las zonas cercanas al epicentro y en los departamentos donde se reportó mayor intensidad para descartar posibles afectaciones estructurales o personas lesionadas.