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    ¡Qué hijuep… temblor! Todo el país se estremeció a las 7:34 de la mañana

    Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo se encuentran realizando un barrido en las zonas cercanas al epicentro

    Publicado por: SoloDuque

    temblor sismo
    ¡Qué hijuep… temblor! Todo el país se estremeció a las 7:34 de la mañana

    Resumen: Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo se encuentran realizando un barrido en las zonas cercanas al epicentro y en los departamentos donde se reportó mayor intensidad para descartar posibles afectaciones estructurales o personas lesionadas.

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    Minuto30.com .-. Un fuerte movimiento telúrico sacudió gran parte del territorio colombiano en la mañana de este lunes, 10 de agosto de 2026, generando alarma en múltiples regiones del país.

    De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró exactamente a las 07:34 a.m. hora local.

    Datos clave del evento sísmico:

    Magnitud: 6.6

    Profundidad: 82 km (sismo de profundidad intermedia)

    Epicentro: San José del Palmar – Chocó, Colombia

    Debido a su magnitud, el temblor se sintió con fuerza en diversas ciudades del occidente y el centro del país, causando que miles de ciudadanos evacuaran edificaciones residenciales y oficinas de manera preventiva.

    Llamado a la ciudadanía

    Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo se encuentran realizando un barrido en las zonas cercanas al epicentro y en los departamentos donde se reportó mayor intensidad para descartar posibles afectaciones estructurales o personas lesionadas.

    El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar si sintieron el movimiento a través de sus canales oficiales para ayudar en la evaluación de los impactos del sismo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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