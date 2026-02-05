Resumen: Un deslizamiento de tierra bloqueó totalmente la vía Medellín–Santa Elena este jueves 5 de febrero, en el kilómetro 11+200, sector Paso Malo. No se reportaron personas ni vehículos afectados. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas por la avenida Las Palmas, las veredas Llano, Perico y Pantanillo, o desde el norte de la ciudad usar la Autopista Medellín–Bogotá hacia Piedras Blancas o Parque Arví.

¡Atención! Se presenta cierre total en la vía a Santa Elena por derrumbe: no hay paso en ninguna calzada

Un deslizamiento de tierra dejó completamente bloqueada la vía que conecta Medellín con el corregimiento de Santa Elena durante la tarde de este jueves 5 de febrero. El movimiento de masa se registró alrededor de las 4:00 p.m. en el kilómetro 11+200, en el sector conocido como Paso Malo, lo que obligó al cierre total de la vía en ambas calzadas. Según informaron las autoridades, por fortuna no se reportaron personas ni vehículos afectados.

La Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que, además del cierre por el deslizamiento, se mantiene un cierre preventivo a la altura del sector El Silletero debido a las lluvias recientes, lo que podría generar interrupciones en el tránsito y riesgos para los conductores.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron varias rutas alternas: los conductores que vienen desde Medellín pueden tomar la avenida Las Palmas y continuar por las veredas Llano, Perico y Pantanillo para llegar a Santa Elena. Quienes se desplazan desde el norte de la ciudad pueden usar la Autopista Medellín–Bogotá y posteriormente ingresar al sector de Piedras Blancas o al Parque Arví.

La Secretaría de Movilidad recordó a los conductores la importancia de transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y prever posibles demoras, mientras se realiza la atención del derrumbe y se determina la reapertura de la vía principal.

Este deslizamiento se suma a otras emergencias viales que afectan la zona durante la temporada de lluvias, por lo que las autoridades reiteran la necesidad de mantenerse informados sobre el estado de las vías antes de desplazarse hacia el oriente de Medellín.