¡Alerta naranja hospitalaria! Gobernación pone en máxima vigilancia los hospitales por emergencia en Urabá

Resumen: La Gobernación de Antioquia declaró alerta naranja en la red hospitalaria ante las intensas lluvias que afectan municipios como Urabá, Urrao y El Bagre. La medida busca garantizar atención médica inmediata, activar planes de emergencia, coordinar recursos y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres gestantes, durante la temporada de lluvias.

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, declaró alerta naranja en la red hospitalaria del departamento como medida preventiva ante las intensas lluvias que han afectado recientemente a municipios como Urrao, El Bagre y la subregión de Urabá. La medida busca garantizar atención médica inmediata y preservar las condiciones de salubridad durante la emergencia.

La alerta se formalizó mediante una Circular dirigida a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y autoridades locales, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario y articular los servicios de salud en todo el territorio antioqueño.

Entre los lineamientos establecidos se incluyen la activación del Plan Hospitalario de Emergencias, la verificación de recursos disponibles, la ampliación de la capacidad hospitalaria y la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental.

Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social, resaltó la relevancia de la medida:

“Expedimos una alerta naranja hospitalaria para que todos los actores del sistema estén atentos y puedan atender de manera inmediata a la población. Es fundamental que los hospitales activen sus planes de emergencia, coordinen con el CRUE, dispongan de los medicamentos necesarios y mantengan sus ambulancias listas para proteger la vida de los antioqueños”.

Durante la vigencia de la alerta, se implementarán estrategias de vacunación, atención psicosocial y protección a poblaciones vulnerables, con especial enfoque en mujeres gestantes. Además, se priorizará la detección temprana de brotes de enfermedades comunes en emergencias y se verificará que los albergues temporales cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas.

También se garantizará la continuidad de tratamientos médicos, la entrega de medicamentos sin barreras administrativas, la gestión activa de remisiones y la habilitación de canales de atención directa para las personas afectadas.

La circular establece lineamientos para fortalecer la vigilancia, coordinación y respuesta ante eventos climáticos extremos. Entre ellos se incluyen la participación en los Comités Municipales de Gestión del Riesgo en Salud, el monitoreo de afectaciones en infraestructura sanitaria, el seguimiento a la demanda de servicios y la detección de eventos prioritarios en salud pública.

Se brindará acompañamiento a las IPS para la identificación temprana de brotes, así como estrategias de educación sanitaria, comunicación del riesgo y coordinación con autoridades ambientales y pecuarias.

Con esta medida, la Gobernación de Antioquia busca prevenir emergencias, mitigar los riesgos asociados a las lluvias y garantizar que todos los antioqueños tengan acceso a atención médica oportuna y continua, protegiendo especialmente a las comunidades más vulnerables durante la temporada de precipitaciones.