¡Atención! Se presenta choque múltiple entre cinco vehículos en la Regional, a la altura de Solla

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Captura de video.
    Resumen: Este sábado 31 de enero se registró un choque múltiple en la Autopista Norte, sector Solla (Bello), que involucró a una camabaja, una camioneta y tres motocicletas. Autoridades de tránsito y personal atienden la situación a la altura de la estación Madera para evaluar posibles lesionados.

    Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 31 de enero en la Autopista Norte (Avenida Regional), en sentido sur–norte. El siniestro ocurrió en el sector Solla, en jurisdicción del municipio de Bello, a pocos metros de la estación Madera del Metro.

    Según los reportes preliminares conocidos hasta el momento, en el choque múltiple se vieron involucrados al menos cinco vehículos: una camabaja (vehículo de carga), una camioneta particular y tres motocicletas.

    Al lugar llegaron agentes de tránsito y personal asistencial, quienes adelantan las labores de atención y evaluación de la situación. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el estado de salud de los conductores y ocupantes, ni se ha confirmado el número de personas lesionadas.

    Foto: Captura de video.

    Mientras se establecen las causas del accidente, se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y acatar las indicaciones de las autoridades, mientras se normaliza la movilidad en este corredor vial.


