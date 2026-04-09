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Resumen: Medellín y Corea del Sur firman histórico acuerdo de $16.4 millones de dólares para el manejo de residuos. Conozca la nueva planta de orgánicos que tendrá la ciudad.

¡Negociazo con los coreanos! Medellín recibirá una millonada para que la basura deje de ser un problema

Medellín acaba de sellar una de las alianzas internacionales más ambiciosas de su historia reciente. El alcalde Federico Gutiérrez formalizó un acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) que inyectará $11.2 millones de dólares de fondos extranjeros para transformar el sistema de aprovechamiento de basuras en la ciudad. Sumando la contrapartida local, la inversión total en el proyecto asciende a los $16.4 millones de dólares.

Con esta firma, Corea del Sur escala posiciones y se convierte en el segundo mayor aportante de cooperación para el Distrito, superando a España y ubicándose solo por detrás de Estados Unidos.

El proyecto, que se ejecutará entre 2026 y 2031, tendrá un impacto directo en la operación de Emvarias.

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Uno de los pilares de este pacto de cooperación es la construcción de una moderna planta en el relleno sanitario La Pradera, dedicada exclusivamente al tratamiento de residuos orgánicos con una capacidad de diez toneladas diarias.

Además, el plan contempla la creación de un sistema de recolección selectiva y el fortalecimiento del reciclaje de materiales inorgánicos.

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Pero el cambio no será solo técnico, sino también educativo. El acuerdo estipula la creación de una sala interactiva en el Museo del Agua de EPM, diseñada para que niños y adultos entiendan la importancia de la economía circular.

Según Jung Wook Lee, director de KOICA en Colombia, la elección de Medellín como socio estratégico se debió a la solidez de sus políticas públicas y al éxito de proyectos previos.

Con esta iniciativa, la capital antioqueña busca convertirse en un modelo replicable para toda América Latina, demostrando que la basura, bien gestionada, puede ser una fuente de desarrollo y sostenibilidad.

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