Resumen: Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional hicieron efectiva la captura del procesado luego de su presentación voluntaria en una estación de Policía.

¡Atención! Se entregó el feminicida de Selene: el hombre mató e incineró a su ex en El Popular

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Mateo Trujillo Palacios, como presunto responsable del crimen de su expareja sentimental, de 25 años, en el nororiente de Medellín (Antioquia).

Los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Popular #1, la noche del pasado 15 de marzo, cuando después de una discusión con la mujer, al parecer, por celos, el procesado la habría atacado con arma cortopunzante y luego de prenderle fuego al cuerpo sin vida abandonó el lugar con el pretexto de pedir auxilio a los bomberos.

Las labores de policía judicial evidenciaron que días antes del crimen, la mujer le había manifestado al presunto agresor su deseo de no continuar con la relación afectiva.

Trujillo Palacios, de 30 años, no aceptó los cargos imputados por un fiscal del grupo de alertas tempranas de homicidios de la URI por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional hicieron efectiva la captura del procesado luego de su presentación voluntaria en una estación de Policía.

El crimen de Selene

De acuerdo con versiones extraoficiales, el trágico desenlace estuvo precedido por un ciclo de violencia y acoso. Desde hace aproximadamente 20 días, Selene le había manifestado a Trujillo su firme decisión de terminar la relación sentimental que mantenían desde hacía más de un año. Ante la negativa del sujeto, la joven fue víctima de múltiples agresiones físicas.

La situación escaló dramáticamente un día antes del crimen. El presunto agresor persiguió a la víctima hasta un centro comercial del norte de Medellín, donde la sorprendió en compañía de su nueva pareja sentimental. En medio del altercado público, Trujillo increpó a la joven, le arrebató su teléfono celular y huyó del lugar. Ese mismo día, en horas de la tarde, Selene tomó la fatal decisión de regresar a la vivienda que compartían con la intención de solucionar el conflicto y recoger sus pertenencias.

Un incendio para ocultar el crimen

En la madrugada del lunes 16 de marzo, se desató una fuerte riña al interior de la vivienda. Según el testimonios de vecinos, Mateo fue visto extrayendo gasolina de su motocicleta, una Yamaha SZR, y almacenándola en recipientes plásticos, un comportamiento que minutos después cobraría sentido tras escucharse un fuerte estruendo proveniente del apartamento.

Cuando los vecinos acudieron a auxiliar, Trujillo salió del inmueble afirmando que la casa se estaba incendiando y que Selene no lograba salir. Al ingresar a la habitación, un testigo encontró una escena escalofriante: la joven se encontraba sobre la cama envuelta en llamas. Sin embargo, llamó la atención que la víctima no emitía ningún grito de auxilio ni presentaba movimiento, lo que llevó a las autoridades a determinar que Selene ya habría fallecido antes de que se iniciara el fuego.

Bajo la excusa de ir a buscar a los bomberos, Mateo se dio a la fuga en su motocicleta, cubriéndose la cabeza con una camiseta mojada para protegerse del humo.

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Material probatorio recolectado

Tras sofocar las llamas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del inmueble, descartando rápidamente la hipótesis de un accidente. Cuentan testigos que en la escena del crimen lograron recolectar el siguiente material probatorio que permitió la captura y judicialización del sospechoso:

Recipientes de combustible: Un tarro plástico de color azul y otro de color blanco, además de hisopados realizados a los mismos.

Prendas de vestir: Una camiseta tipo polo color negro utilizada por el sospechoso para cubrirse la cara y salir del incendio.

Evidencia biológica: Manchas en la zona húmeda del apartamento, que al parecer corresponden a sangre.

Identificación: El carné laboral perteneciente al presunto feminicida, hallado en la escena.

Sustancias tóxicas/stron: Cuatro frascos de veneno (matarratas), cuyo propósito es materia de investigación.

y por último el cuerpo sin vida de la joven Selene Roldán Blandón.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de feminicidio agravado y la alteración de la escena del crimen.

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