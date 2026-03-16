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Resumen: Cerca de las 6:20 a. m., los vecinos de la carrera 38 con calle 109, alertaron a la línea de emergencia 123 sobre llamas que consumían el segundo piso de una residencia donde, según testimonios, convivía una pareja de jóvenes.

Horror en Medellín: Joven mujer fue incinerada, al parecer por su pareja, en el barrio Popular

Minuto30.com .- Un hecho atroz sacudió la tranquilidad del nororiente de Medellín en la mañana de este lunes. Lo que inicialmente fue reportado como un incendio estructural en una vivienda, terminó revelando un presunto feminicidio que tiene consternada a la comunidad del barrio Popular.

Cerca de las 6:20 a. m., los vecinos de la carrera 38 con calle 109, alertaron a la línea de emergencia 123 sobre llamas que consumían el segundo piso de una residencia donde, según testimonios, convivía una pareja de jóvenes.

Del incendio al hallazgo de un crimen

Al llegar al lugar, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín procedió a controlar la conflagración. Sin embargo, tras extinguir las llamas y realizar la inspección del inmueble, los socorristas hallaron una escena dantesca: el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 25 años.

Aunque en un principio se pensó que la víctima había fallecido por inhalación de humo o quemaduras accidentales, la inspección técnica realizada por el CTI de la Fiscalía cambió el rumbo de la investigación.

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Según versiones extraoficiales habían rastros de sangre y gasolina en el lugar de los hechos, lo que permitió determinar que se trataría de un homicidio por establecer, con altas probabilidades de ser tipificado como feminicidio.

El presunto agresor huyó bajo engaños

Testigos presenciales entregaron un relato escalofriante; al parecer, en el momento en que el fuego comenzó a extenderse por la vivienda, el compañero sentimental de la víctima salió del inmueble.

“Él dijo que iba por los bomberos, pero nunca regresó”, afirmaron personas del sector.

La hipótesis que manejan las autoridades indica que el sujeto habría rociado con gasolina a la joven de 25 años y le habría prendido fuego, escapando del sitio aprovechando la confusión generada por el humo y las llamas.