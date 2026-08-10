¡Atención! No se jugará el partido entre Medellín y Millonarios: Dimayor canceló la fecha de hoy

Resumen: La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y sus 36 clubes profesionales expresaron su solidaridad con los afectados por el fuerte sismo y anunciaron el aplazamiento de la fecha del Fútbol Profesional Colombiano por razones de seguridad. Con el fin de priorizar el bienestar de la ciudadanía y de todos los actores del deporte, los partidos programados para este lunes 10 de agosto se disputarán el martes 11 de agosto en sus horarios originales, mientras que los encuentros fijados para el martes se jugarán el miércoles 12 de agosto. Finalmente, la entidad instó a la hinchada a guardar la calma y acatar las indicaciones de las autoridades oficiales.

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En atención a la emergencia nacional generada por el fuerte movimiento telúrico registrado durante el día de hoy, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la suspensión y reprogramación de los partidos previstos para el inicio de la fecha futbolera en el país.

A través de un comunicado oficial emitido en representación de las 36 instituciones que conforman el balompié profesional, el ente rector expresó su solidaridad y respaldo a las familias y comunidades damnificadas por la catástrofe.

Reprogramación de los partidos de la fecha

Con el objetivo primordial de velar por la seguridad y el bienestar de futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores e hinchas, la Dimayor reajustó el calendario oficial corriendo las jornadas 24 horas:

Partidos programados para hoy (lunes 10 de agosto): Se disputarán el martes 11 de agosto, manteniendo exactamente las mismas horas y estadios fijados originalmente.

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Partidos programados para el martes 11 de agosto: Se jugarán el miércoles 12 de agosto, respetando igualmente los horarios previamente establecidos.

Mensaje de apoyo y llamado a la prudencia

La institución hizo énfasis en que la prioridad nacional en este momento se centra en la atención de la emergencia y el cuidado de la ciudadanía:

«Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho. Hoy, el fútbol se une al país», destacó la entidad.

Finalmente, tanto la organización deportiva como los clubes afiliados hicieron un llamado a la fanaticada y a la población en general para conservar la calma, acatar las instrucciones emitidas por los organismos de prevención de riesgos y mantenerse al tanto de las novedades a través de los canales de información oficiales.

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