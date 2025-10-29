Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Atención! Metrocable Línea P fuera de servicio por falla técnica

Actualización

¡A montar en Metrocable! La Línea P ya opera con normalidad

Información Previa

Minuto30.com .- El Metro de Medellín ha reportado una interrupción en el servicio del Metrocable Línea P (Acevedo – El Progreso), afectando la movilidad de los usuarios que dependen de esta conexión. La suspensión se debe a un inconveniente técnico que obligó a detener temporalmente la operación.

La afectación fue comunicada oficialmente a las 8:40 a.m. Los equipos técnicos del Metro trabajan actualmente para identificar y solucionar la falla que mantiene fuera de servicio la línea que conecta el norte de Medellín.

Ante la interrupción, se recomienda a todos los usuarios que utilizaban el Metrocable Línea P buscar rutas alternas para sus desplazamientos.

Aún no se conoce tiempo estimado de restablecimiento del servicio.

