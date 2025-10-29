Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La interrupción temporal que duro poco más de una hora, por fallas técnicas queda atrás, y la línea ya se encuentra funcionando para el transporte de viajeros.

¡A montar en Metrocable! La Línea P ya opera con normalidad

A partir de las 9:56 a.m., el Metrocable Línea P (Acevedo – El Progreso) ha restablecido su servicio comercial con total normalidad.

La afectación fue comunicada oficialmente a las 8:40 a.m. Los equipos técnicos del Metro trabajan actualmente para identificar y solucionar la falla que mantiene fuera de servicio la línea que conecta el norte de Medellín.

