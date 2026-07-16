Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un daño en la catenaria del Metro de Medellín mantiene suspendida la operación en el tramo sur de la Línea A, afectando el servicio entre las estaciones Aguacatala y La Estrella y obligando a la evacuación de pasajeros sobre las vías. El equipo técnico de la entidad ya trabaja en el sitio de la emergencia con la previsión de restablecer el servicio después del mediodía de hoy, mientras que, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ha activado un plan de contingencia con rutas integradas de buses para mitigar el caos de movilidad y facilitar el desplazamiento de los usuarios afectados en el sur del valle.

¡Atención! Metro confirmó cuánto se tardará el arreglo de la catenaria para normalizar el servicio

La mañana de este jueves, 16 de julio de 2026, comenzó con pie izquierdo para miles de usuarios del Metro de Medellín. Una falla grave en la catenaria —el sistema de cables aéreos que alimenta de energía eléctrica a los trenes— obligó a la suspensión parcial de la Línea A, dejando incomunicado al sur del Valle de Aburrá en plena hora pico de la mañana.

A las 8:25 a. m., la empresa de transporte masivo emitió un reporte oficial sobre el avance de las obras de reparación y el tiempo estimado para normalizar el servicio.

¿Qué pasó y qué estaciones están afectadas?

La emergencia técnica se registró sobre las 6:48 a. m. debido a un inconveniente en la catenaria en el tramo sur de la red. A raíz de la falta de energía para mover los trenes en este punto, el sistema tuvo que restringir su operación.

A esta hora, el Metro opera de la siguiente manera:

Tramo operativo: Únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado.

Estaciones fuera de servicio: Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

¿Cuánto tardará el arreglo? Esto dice el Metro de Medellín

El equipo técnico de la empresa de transporte se encuentra en el sitio de la falla evaluando los daños y ejecutando las maniobras de reparación en el cableado de alta tensión. Sin embargo, los usuarios deberán armarse de paciencia, pues la solución tardará varias horas.

A través de sus canales oficiales, a las 8:25 a. m., el Metro informó:

«En este momento, nuestro equipo técnico trabaja en el sitio de la novedad presentada en la catenaria para restablecer el servicio de la línea A. De acuerdo con la evaluación preliminar, esperamos restablecer la operación después del mediodía de hoy.»

Plan de contingencia: Rutas integradas activas

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para mitigar el colapso de la movilidad y ayudar a que los habitantes del sur metropolitano puedan llegar a sus destinos, se activó un plan de contingencia de transporte terrestre:

Plan de Continuidad: En articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se ha habilitado la contingencia de rutas integradas de transporte.

Rutas del sur disponibles: Los buses de los municipios del sur (Sabaneta, Envigado, Itagüí y La Estrella) están autorizados para facilitar los desplazamientos y conectar directamente a los usuarios con las estaciones del metro que continúan habilitadas (principalmente la estación Poblado).

Caos y éxodo sobre los rieles

La repentina suspensión del flujo eléctrico dejó a varios trenes detenidos a mitad de la vía, lo que obligó a realizar una evacuación masiva de pasajeros directamente sobre las vías. Decenas de usuarios tuvieron que caminar en fila india por los corredores del sistema para alcanzar las plataformas más cercanas.

Le puede interesar: Medellín entrega más de 43 mil implementos para fortalecer el deporte

Mientras tanto, la estación Poblado, que funciona temporalmente como cabecera provisional, registra un hacinamiento absoluto y andenes colmados de personas. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar rutas alternas, utilizar transporte público terrestre y mantener la calma mientras los ingenieros solucionan el daño eléctrico.

¡Atención! Metro confirmó cuánto se tardará el arreglo de la catenaria para normalizar el servicio