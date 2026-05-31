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Resumen: Medicina Legal confirmó la recepción de 48 cuerpos relacionados con los enfrentamientos entre disidencias de las FARC ocurridos en zona rural de San José del Guaviare. Los cadáveres fueron distribuidos entre las sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal para adelantar su identificación, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de los combates y el número total de víctimas.

¡Atención! Medicina Legal confirma la recepción de 48 cuerpos tras combates entre disidencias en el Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la recepción de 48 cuerpos relacionados con los enfrentamientos armados registrados a finales de mayo en una zona rural del departamento del Guaviare, donde se habrían enfrentado integrantes de estructuras disidentes de las antiguas FARC.

La información fue dada a conocer este domingo mediante un comunicado oficial, en el que la entidad informó el inicio de los procedimientos forenses correspondientes.

Los hechos ocurrieron en Barranco Colorado

De acuerdo con Medicina Legal, los cuerpos corresponden a personas fallecidas durante los combates reportados el pasado 27 de mayo en el sector de Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare.

Según la entidad, las víctimas estarían vinculadas a los enfrentamientos entre grupos disidentes liderados por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”.

En el comunicado oficial, Medicina Legal señaló que “se recibieron, para identificación y abordaje forense, 48 cuerpos que están relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado, en el departamento del Guaviare, donde se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’”.

Los cuerpos fueron distribuidos en tres ciudades

Para adelantar los análisis técnicos requeridos, los cadáveres fueron trasladados a diferentes sedes de la entidad.

Según informó el Instituto, 28 fueron enviados a la sede central en Bogotá, 14 a Villavicencio y los seis restantes a Yopal.

La distribución permitirá agilizar los procedimientos científicos necesarios para establecer plenamente la identidad de las víctimas.

Equipos especializados adelantan el proceso

Las labores están a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

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Además de los procesos de identificación, los especialistas realizarán los procedimientos requeridos para avanzar posteriormente en la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

La entidad reiteró que “continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido”.

Disputa entre grupos armados ilegales

Los enfrentamientos se extendieron durante varios días en una zona apartada del corregimiento de Charras-Boquerón, ubicado a unos 140 kilómetros de San José del Guaviare.

Según información entregada previamente por el Gobierno nacional, la confrontación estaría relacionada con disputas por el control de actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico, extorsión y otras economías ilegales.

Sobre estos hechos, el ministro de Defensa señaló:

“El brutal enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas mortales, presumiblemente miembros de estos grupos armados ilegales, entre los que podría haber menores de edad. Estos graves hechos demuestran, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas y confirman que continúan cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

El funcionario también indicó:

“Nuestras tropas, que se encuentran en la zona realizando misiones para proteger a la población civil y fortalecer el Plan Democrático, se están desplazando hacia la selva para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional. De manera articulada, también se está coordinando con Medicina Legal y las autoridades competentes para la realización de actos urgentes y los procedimientos correspondientes”.

Avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido

Mientras se desarrollan los procedimientos forenses, organismos de seguridad y autoridades judiciales continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias de los combates y determinar con mayor precisión lo sucedido en esta zona del Guaviare.

Por ahora, los esfuerzos institucionales se concentran en el análisis técnico de los cuerpos y en el avance de las investigaciones relacionadas con estos hechos.