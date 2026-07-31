Resumen: Un incendio de cobertura vegetal en el cerro Quitasol, en Bello, es atendido por organismos de emergencia que trabajan para lograr su extinción total. La Alcaldía informó que la conflagración alcanzaba un 70 % de control y que 26 unidades permanecían en la zona realizando labores de extinción, enfriamiento y vigilancia.

¡Atención! Incendio forestal en el cerro Quitasol mantiene en alerta a los organismos de emergencia

Los organismos de socorro continúan atendiendo un incendio de cobertura vegetal que se registra en el cerro Quitasol, en el municipio de Bello. La emergencia movilizó a varias entidades, que permanecen en la zona con el objetivo de extinguir por completo las llamas y evitar que el fuego vuelva a propagarse.

La atención del incendio está siendo coordinada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Bello, en conjunto con el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio y con el apoyo de la Defensa Civil.

Hacia las 6:32 p. m., la Alcaldía de Bello informó a través de su cuenta de X que las labores de atención no se han detenido desde que inició la emergencia y que los equipos de respuesta permanecen concentrados en los sectores donde aún se presentan puntos activos. En la zona permanecen 26 unidades de emergencia desarrollando trabajos de extinción, enfriamiento y vigilancia para evitar que el incendio se reactivara.

De acuerdo con ese reporte oficial, el incendio había alcanzado un 70 % de control, aunque los organismos de socorro continuaban trabajando para lograr su extinción total.

🚨 Incendio en el Cerro Quitasol🚨 Actualización 6:15 p.m. La Secretaría de Gestión del Riesgo en articulación con el Cuerpo de Bomberos Bello y el apoyo de la Defensa Civil, continúan trabajando sin descanso para controlar el incendio forestal. pic.twitter.com/P19exprqSB — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) July 31, 2026

Operativo para contener la emergencia

Las labores se concentran en controlar los focos que permanecen activos y reducir el riesgo de que las llamas se extiendan hacia otras áreas del cerro, considerado uno de los ecosistemas más representativos del municipio de Bello.

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Además de las tareas de extinción, el personal desplegado realiza trabajos de enfriamiento sobre las zonas intervenidas y mantiene vigilancia permanente para evitar que las altas temperaturas provoquen nuevos focos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones a viviendas como consecuencia de la emergencia.

Continúa el monitoreo

Mientras avanzan las labores en el cerro Quitasol, los organismos de emergencia mantienen seguimiento constante a la situación y continuarán en el lugar hasta confirmar que el incendio ha sido completamente extinguido.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar acciones que puedan provocar incendios de cobertura vegetal y permitir que los equipos de respuesta desarrollen su trabajo sin contratiempos.

Por ahora, el operativo sigue en marcha y las autoridades continuarán entregando actualizaciones sobre la evolución de la emergencia en este sector del norte del Valle de Aburrá.