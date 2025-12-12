¡Tendría amenazas por cobrar un dinero! Asesinan a un «buen hombre» en Barbosa

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Un hombre murió tras una riña que desató un tiroteo en Bogotá
    Foto: Archivo
    Resumen: Un detalle crucial en la huida es que el sicario no regresó a la motocicleta, sino que se subió al automóvil

    Minuto30.com .- Un hombre de 57 años fue asesinado en las últimas horas en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, en un ataque sicarial ejecutado por motorizados.

    El homicidio ocurrió en el sector de Aguas Calientes, sector la virgen, justo en el momento en que la víctima llegaba a su residencia a bordo de la motocicleta de su hermano.

    Según los testigos, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y un automóvil, lo que sugiere que venían siguiendo a su víctima. El parrillero de la moto fue quien se acercó y le propinó varios disparos, acabando con su vida de forma inmediata.

    Un detalle crucial en la huida es que el sicario no regresó a la motocicleta, sino que se subió al automóvil acompañante, utilizado como vehículo de escape, para emprender la huida del lugar de los hechos.

    Deuda y amenazas

    De acuerdo con versiones preliminares, el móvil del crimen podría estar relacionado con una deuda. Al parecer, la víctima había prestado una gruesa suma de dinero a un ciudadano venezolano y, al reclamar el pago, habría recibido amenazas de muerte.

    La comunidad de Barbosa lamenta profundamente este hecho, pues el hoy occiso era conocido y muy querido por sus vecinos. Las autoridades ya investigan los hechos para dar con los responsables.

