Resumen: Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio en el barrio Modelia, en Bogotá. Tras un preacuerdo con la Fiscalía, un juez avaló una condena de 21 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El implicado habría recibido cinco millones de pesos por su participación y formaba parte de una estructura criminal dedicada al narcomenudeo y los homicidios selectivos.

¡Atencion! Implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay confesó su participación y será condenado a 21 años

Carlos Eduardo Mora González fue hallado responsable de participar en la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El hombre aceptó los cargos en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que reconoció su papel dentro del plan criminal. De acuerdo con la investigación, Mora González se encargó de identificar el lugar del ataque y facilitar un vehículo que fue utilizado por otros implicados para trasladarse y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima.

Un juez penal especializado avaló los términos de la negociación judicial y fijó una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravados.

Según el expediente, Mora González habría recibido cinco millones de pesos por su participación en el atentado. Además, las pruebas recopiladas por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá evidenciaron que entre enero y junio de 2025 hizo parte de un grupo delincuencial vinculado al narcomenudeo y a homicidios selectivos.

Con la fachada de conductor de plataformas de transporte, habría facilitado el movimiento de armas y estupefacientes para la organización.

La lectura de la sentencia definitiva por parte del juzgado de conocimiento quedó programada para marzo de 2026.