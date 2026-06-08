Resumen: Las autoridades en Antioquia confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cuatro campesinos secuestrados durante una incursión armada en zona rural de Remedios, con lo que se cierra el caso que había generado intensa búsqueda en la región. Los hechos, atribuidos a disidencias de las Farc, ocurrieron en la vereda Las Camelias y son materia de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

¡Atención! Hallan sin vida al cuarto campesino secuestrado en Remedios por disidencias de las Farc

Las autoridades en Antioquia confirmaron el hallazgo del cuerpo de Efraín de Jesús Botero, de 62 años, con lo que se cierra el desenlace fatal de las cuatro personas que habían sido secuestradas durante una incursión armada en zona rural del municipio de Remedios, en el nordeste del departamento.

El caso se originó en la vereda Las Camelias, donde un grupo armado ingresó a la finca El Bosque, incendió dos viviendas del predio y retuvo a cuatro campesinos que se encontraban en el lugar. De acuerdo con las autoridades, los responsables serían integrantes del frente 4 de las disidencias de las FARC, con presencia en esta zona del Magdalena Medio antioqueño.

Desde el inicio del ataque, la región fue escenario de una amplia operación de búsqueda por parte de familiares, habitantes y organismos de seguridad, mientras circulaba una imagen en la que se observaría a los retenidos maniatados y bajo custodia de un hombre armado, material que fue incorporado a la investigación.

Hechos del ataque y víctimas

Las personas afectadas fueron Efraín de Jesús Botero, su esposa Rocío Silva y dos trabajadores de la finca, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente. En las primeras labores de rastreo fueron hallados tres cuerpos sin vida en la misma zona donde ocurrió la incursión armada.

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La búsqueda del último de los secuestrados se extendió durante varias horas en un terreno de difícil acceso y con condiciones de seguridad complejas, debido a la presencia de actores armados ilegales en el área. Durante ese tiempo, los operativos de inspección y verificación continuaron en distintos puntos del sector sin resultados inmediatos.

Investigación en curso

Con la confirmación del hallazgo de Botero, las autoridades dieron por concluida la fase de búsqueda de las cuatro víctimas, al establecer que ninguna sobrevivió al ataque.

La Policía Nacional, junto con unidades del Gaula e inteligencia, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El objetivo es determinar la secuencia exacta de los hechos, identificar a los responsables y establecer las motivaciones del crimen.

Actualmente, el proceso se concentra en la recolección y análisis de pruebas materiales, testimonios y elementos audiovisuales asociados al caso.

Mientras tanto, en Remedios persiste la preocupación por la situación de orden público en esta zona del nordeste antioqueño, donde la comunidad pide mayor presencia institucional ante la continuidad de hechos violentos relacionados con grupos armados ilegales.