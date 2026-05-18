¡Atención! Hallan en Cúcuta el carro donde se llevaron a Yulixa Toloza tras procedimiento estético

Resumen: Las autoridades hallaron en Cúcuta el vehículo en el que habría sido movilizada Yulixa Toloza tras su salida de un procedimiento estético en Bogotá, hecho que se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por su desaparición. El automóvil, un Chevrolet Sonic gris, es analizado junto con videos y testimonios que permitirían reconstruir la ruta que tomó desde la capital del país, mientras las autoridades continúan las labores para establecer el paradero de la mujer de 52 años.

Las autoridades continúan avanzando en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, luego de que fuera localizado el vehículo en el que habría sido movilizada tras salir de un centro estético en el sur de Bogotá. El hallazgo se convirtió en una de las principales pistas dentro del proceso judicial.

El automóvil, un Chevrolet Sonic de color gris ceniza, fue encontrado en una zona de pastizales en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, según confirmaron las autoridades que siguen el caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, este sería el mismo vehículo en el que la mujer habría sido subida por dos hombres la noche del 13 de mayo, hacia las 7:24 p. m., momento en el que se reporta su desaparición tras someterse a un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de la capital del país.

Las investigaciones han permitido reconstruir parte del recorrido del automotor. Registros en poder de los investigadores indicarían que el vehículo salió de Bogotá y posteriormente fue captado en dos puntos de peaje: primero en Andes y luego en El Roble, en la vía que conecta a Sesquilé con Gachancipá, en la madrugada siguiente a los hechos.

#ATENCIÓN | Noticias Caracol obtuvo las fotos del vehículo en el que dos hombres se llevaron a Yulixa Toloza del centro estético, en el sur de Bogotá, horas antes de su desaparición. El carro fue encontrado en la ciudad de Cúcuta. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/662X3avvgR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 18, 2026

Registros, videos y testimonios bajo análisis

Las autoridades judiciales analizan material audiovisual que muestra el momento en que dos hombres trasladan a la víctima hacia el vehículo. En dichas imágenes también se observa la presencia de otra persona caminando detrás del grupo, situación que hace parte de la línea investigativa actual.

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En el marco de estas pesquisas, una de las personas que estuvo en el lugar del procedimiento, identificada como amiga de la víctima, señaló en declaraciones a medios nacionales a uno de los hombres captados en video como posible responsable del procedimiento médico, aunque aclaró que no puede confirmarlo plenamente.

“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, relató una allegada, quien además explicó que la búsqueda por cuenta propia se ha concentrado en esa zona de la capital.

Según versiones recogidas por los investigadores, durante el traslado de la mujer, los responsables habrían intentado inicialmente ubicarla en el baúl del vehículo, pero ante la presencia de personas en el sector, la habrían dejado en la parte trasera.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, relató un testigo presencial sobre el momento en que fue sacada del establecimiento. En la misma declaración añadió: “Estaba demasiado blanca y los labios como morados”.

Hipótesis y verificación de información

La investigación también ha incluido el análisis del entorno del establecimiento donde se realizó el procedimiento estético. Según versiones en poder de las autoridades, se habrían presentado movimientos inusuales en el lugar antes de la desaparición, incluyendo la salida de personas con objetos personales y dinero en efectivo, así como la posible eliminación de material de videovigilancia.

Asimismo, se han recibido reportes sobre el envío de mensajes desde el teléfono celular de la víctima, los cuales aparentaban normalidad, pese a que no existirían condiciones físicas que le permitieran comunicarse, situación que también es materia de verificación.

El caso continúa bajo investigación por parte de unidades de la SIJÍN de la Policía Nacional, que mantienen las labores de recolección de evidencia y seguimiento a los movimientos del vehículo hallado en Cúcuta.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias en otras zonas del país, mientras se intenta establecer el paradero de Yulixa Toloza y las circunstancias exactas de su desaparición.

Avances del proceso judicial y pericial

En el marco del proceso investigativo, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, informó que en el lugar del hallazgo se realizaron inspecciones lofoscópicas y procedimientos técnico-científicos orientados a la recolección y análisis de elementos materiales probatorios.

Asimismo, dos personas consideradas clave dentro del proceso investigativo fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de definir su situación judicial y establecer su posible participación en los hechos.

Las autoridades también confirmaron que la búsqueda de Yulitza Toloza continúa de manera intensiva en diferentes puntos priorizados, mientras avanzan las labores de verificación, rastreo y análisis criminal en el marco de la investigación.