¡Atención! Grave accidente en carretera: un bus se fue a un abismo y se desconoce si hay muertos

Un fuerte impacto ha conmocionado a la comunidad luego de que un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer por un abismo en el Alto de Santa Inés, camino a San Bernardo.
Aunque aún se desconoce el número exacto de heridos o fallecidos, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar, trabajando con rapidez y dedicación para rescatar y atender a los pasajeros atrapados en el vehículo. La incertidumbre y preocupación crecen entre los habitantes, que esperan noticias sobre el estado de quienes iban en el bus.
El bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer a un abismo en el sector del Alto de Santa Inés, en la vía hacia San Bernardo
En desarrollo.
