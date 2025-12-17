Menú Últimas noticias
    Video

    ¡Atención! Grave accidente en carretera: un bus se fue a un abismo y se desconoce si hay muertos

    El bus cayó a un abismo. Las autoridades ya están en el lugar evaluando la situación del accidente.

    Publicado por: Julian Medina

    Resumen: Un fuerte impacto ha conmocionado a la comunidad luego de que un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer por un abismo en el Alto de Santa Inés, camino a San Bernardo.

    Un fuerte impacto ha conmocionado a la comunidad luego de que un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer por un abismo en el Alto de Santa Inés, camino a San Bernardo.

    Aunque aún se desconoce el número exacto de heridos o fallecidos, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar, trabajando con rapidez y dedicación para rescatar y atender a los pasajeros atrapados en el vehículo. La incertidumbre y preocupación crecen entre los habitantes, que esperan noticias sobre el estado de quienes iban en el bus.

    En desarrollo.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


