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Resumen: El Gobierno de Venezuela confirmó la deportación de Alex Saab hacia Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales relacionados con presunto lavado de dinero y corrupción. El empresario permanecía detenido en Caracas y habría sido trasladado desde El Helicoide antes de ser entregado a autoridades estadounidenses.

¡Atención! Gobierno de Venezuela confirmó la deportación de Alex Saab a Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela confirmó este sábado 16 de mayo la deportación de Alex Saab hacia Estados Unidos, en medio de un nuevo episodio judicial y diplomático que vuelve a poner al empresario en el centro de la atención internacional.

La información fue divulgada oficialmente por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), entidad que aseguró que la medida se tomó en cumplimiento de la legislación migratoria venezolana y por los procesos judiciales que el empresario mantiene abiertos en territorio estadounidense.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, indicó el organismo.

Además, el Saime agregó que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab habría sido trasladado desde El Helicoide

Hasta hace pocos días, Alex Saab permanecía recluido en la prisión de El Helicoide, en Caracas. Sin embargo, versiones conocidas desde Venezuela señalan que durante la última semana habría sido trasladado al complejo militar Fuerte Tiuna, desde donde posteriormente fue entregado a autoridades estadounidenses.

La noticia se conoció horas después de múltiples reportes sobre movimientos diplomáticos y judiciales alrededor del empresario, quien durante años ha sido señalado por Estados Unidos como presunto operador financiero y testaferro del gobierno de Nicolás Maduro.

Su paso por el gobierno venezolano

En octubre de 2024, Saab había sido designado ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela. No obstante, salió oficialmente del cargo en enero de 2026 tras cambios dentro de la administración venezolana.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció en su momento la salida del empresario del gabinete y agradeció públicamente su gestión.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, expresó la mandataria.

Semanas después también se conoció la salida de su esposa, Camila Fabri, del cargo que ocupaba dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El historial judicial de Alex Saab

El empresario barranquillero ha estado vinculado durante años a investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción relacionadas con operaciones financieras y contratos desarrollados durante gobiernos venezolanos.

Las autoridades estadounidenses lo señalaron de participar en supuestos esquemas de blanqueo de capitales mediante contratos ligados a programas estatales y operaciones internacionales entre 2011 y 2015.

El expediente judicial en Estados Unidos indicaba que Saab y uno de sus socios habrían movido cerca de 350 millones de dólares fuera de Venezuela utilizando estructuras financieras y cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense.

Captura, extradición y liberación

La historia judicial internacional de Saab comenzó a tomar fuerza en junio de 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde durante una escala aérea mientras viajaba hacia Irán.

Después de varios recursos legales y disputas diplomáticas, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó su extradición hacia Estados Unidos, procedimiento que se concretó en octubre de 2021.

Posteriormente, el empresario permaneció recluido en Miami mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. Sin embargo, en diciembre de 2023 recuperó la libertad luego de un acuerdo bilateral entre Washington y Caracas durante la administración del expresidente Joe Biden.

Ese acuerdo incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio del indulto concedido a Saab.

Nueva captura y regreso del caso a la escena internacional

Tras regresar a Venezuela, Saab retomó actividades cercanas al gobierno venezolano hasta que el pasado 4 de febrero fue detenido nuevamente en Caracas durante un operativo conjunto relacionado con una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde entonces permanecía privado de la libertad mientras avanzaban conversaciones y procedimientos relacionados con su situación judicial.

Medios internacionales aseguran que el empresario tendría información sensible relacionada con operaciones y estructuras financieras del gobierno de Nicolás Maduro, tema que ha generado expectativa internacional tras confirmarse su envío nuevamente a territorio estadounidense.