Resumen: Un grave caso de infiltración y espionaje sacude la política local en Estados Unidos. Las autoridades federales anunciaron que la alcaldesa de la ciudad de Arcadia acordó declararse culpable de actuar como agente extranjera no declarada al servicio del gobierno chino

Minuto30.com .- Un grave caso de infiltración y espionaje sacude la política local en Estados Unidos. Las autoridades federales anunciaron que la alcaldesa de la ciudad de Arcadia, ubicada en el estado de California, acordó declararse culpable de actuar como agente extranjera no declarada al servicio del gobierno chino.

Además de sus labores como infiltrada, la funcionaria, identificada como Eileen Wang, admitió haber utilizado su posición para promover propaganda favorable a Pekín dentro del territorio estadounidense. Tras su confesión, se ha confirmado su renuncia al cargo.

Reacción del municipio y medidas internas

Tras conocerse la magnitud de las acusaciones, la administración de la ciudad de Arcadia emitió un comunicado oficial para dar un parte de tranquilidad a sus habitantes frente a este escándalo internacional.

El gobierno local aseguró que toman estas acusaciones con «total seriedad» y confirmaron que, tras una exhaustiva auditoría y revisión interna, se logró demostrar que:

No hubo malversación: Los fondos públicos de la ciudad no se vieron comprometidos ni fueron utilizados para financiar estas actividades.

Procesos intactos: El personal del ayuntamiento y las operaciones o toma de decisiones del municipio no estuvieron involucrados en la red de espionaje a favor de China.

Posible condena y el futuro político de la ciudad

De acuerdo con la información judicial revelada, Eileen Wang podría enfrentarse a una severa condena que alcanzaría hasta los 10 años de prisión federal por sus delitos contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Por su parte, los funcionarios municipales anunciaron que el Concejo de la Ciudad (o Consejo Municipal) se reunirá próximamente para discutir el nombramiento de un sucesor oficial que asuma las riendas de Arcadia y trabaje en restaurar la confianza institucional tras la intempestiva salida de Wang.