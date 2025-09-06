Las autoridades investigan el presunto secuestro de un hombre identificado como Sebastián López, quien fue abordado por sujetos que se hacían pasar por agentes de la Sijín en el municipio de Marinilla. El hecho ha generado una alerta en en el Oriente Antioqueño, y las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Según la información preliminar, varios individuos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín) obligaron a López a subir a un vehículo particular. Tras la denuncia, las autoridades verificaron que el vehículo no pertenece a la Policía Nacional, lo que confirmó que el procedimiento fue ilegal y que los sujetos no eran agentes de la fuerza pública.

Este caso enciende las alarmas en una zona donde operan grupos criminales como el Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Organizado ‘El Mesa’, conocidos por sus acciones violentas y la disputa por el control territorial.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para que entreguen cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables y localizar a la víctima. La colaboración ciudadana es clave para la seguridad en la región.